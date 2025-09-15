Рейтинг@Mail.ru
08:05 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/pozhar--2041953940.html
В Крыму локализовали лесной пожар у поселка
Лесной пожар у поселка Орджоникидзе в Крыму локализован на площади 35 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лесной пожар у поселка Орджоникидзе в Крыму локализован на площади 35 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 80 гектаров, тушение продолжалось. "Лесной пожар в поселке городского типа Орджоникидзе Республики Крым локализован. По уточненной информации, площадь возгорания составила 35 гектаров", - говорится в сообщении.
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лесной пожар у поселка Орджоникидзе в Крыму локализован на площади 35 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 80 гектаров, тушение продолжалось.
"Лесной пожар в поселке городского типа Орджоникидзе Республики Крым локализован. По уточненной информации, площадь возгорания составила 35 гектаров", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Природный пожар в селе Кулешовка в Ростовской области локализовали
Заголовок открываемого материала