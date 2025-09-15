https://ria.ru/20250915/pozhar--2041953940.html

В Крыму локализовали лесной пожар у поселка

В Крыму локализовали лесной пожар у поселка

Лесной пожар у поселка Орджоникидзе в Крыму локализован на площади 35 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лесной пожар у поселка Орджоникидзе в Крыму локализован на площади 35 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 80 гектаров, тушение продолжалось. "Лесной пожар в поселке городского типа Орджоникидзе Республики Крым локализован. По уточненной информации, площадь возгорания составила 35 гектаров", - говорится в сообщении.

