Посол России отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Польши - РИА Новости, 15.09.2025
20:01 15.09.2025
Посол России отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Польши
Посол России отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Польши
в мире
россия
норвегия
польша
николай корчунов
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посол России в Осло Николай Корчунов в ходе беседы в МИД Норвегии отверг обвинения в якобы нарушении Россией воздушного пространства Польши, сообщили в российском посольстве. "Посол России в Норвегии Николай Корчунов был приглашен в МИД Норвегии для беседы с директором департамента политики безопасности и северных регионов Й. Эльведалом Фредриксеном. Норвежской стороной выражен протест в связи с якобы имевшим место 10 сентября нарушением воздушного пространства Польши на фоне российских ударов по военным объектам на территории Украины. Отвергли выдвинутые обвинения", - говорится в комментарии посольства в Telegram-канале.
россия
норвегия
польша
в мире, россия, норвегия, польша, николай корчунов
В мире, Россия, Норвегия, Польша, Николай Корчунов
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посол России в Осло Николай Корчунов в ходе беседы в МИД Норвегии отверг обвинения в якобы нарушении Россией воздушного пространства Польши, сообщили в российском посольстве.
"Посол России в Норвегии Николай Корчунов был приглашен в МИД Норвегии для беседы с директором департамента политики безопасности и северных регионов Й. Эльведалом Фредриксеном. Норвежской стороной выражен протест в связи с якобы имевшим место 10 сентября нарушением воздушного пространства Польши на фоне российских ударов по военным объектам на территории Украины. Отвергли выдвинутые обвинения", - говорится в комментарии посольства в Telegram-канале.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала