Посол России отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Польши
в мире
россия
норвегия
польша
николай корчунов
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посол России в Осло Николай Корчунов в ходе беседы в МИД Норвегии отверг обвинения в якобы нарушении Россией воздушного пространства Польши, сообщили в российском посольстве. "Посол России в Норвегии Николай Корчунов был приглашен в МИД Норвегии для беседы с директором департамента политики безопасности и северных регионов Й. Эльведалом Фредриксеном. Норвежской стороной выражен протест в связи с якобы имевшим место 10 сентября нарушением воздушного пространства Польши на фоне российских ударов по военным объектам на территории Украины. Отвергли выдвинутые обвинения", - говорится в комментарии посольства в Telegram-канале.
