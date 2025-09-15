https://ria.ru/20250915/posol-2042069524.html

Посол Келин заявил, что Россия не планировала целей в Польше

ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин в ходе вызова в британский МИД указал на то, что в ходе авиаударов по объектам ВПК Украины никаких целей на территории Польши не планировалось, заявили в посольстве РФ в Лондоне. Ранее британский МИД вызвал посла России в Великобритании из-за якобы нарушений воздушного пространства Польши. "Указали британцам, что в ходе недавних авиаударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины никаких целей на территории Польши не планировалось. Подробные разъяснения были даны российскими представителями в различных столицах стран НАТО и ЕС, а также в Нью-Йорке в ходе заседания СБ ООН. По-прежнему готовы к обсуждению этого вопроса с коллегами из Польши и других заинтересованных стран с целью прояснения обстоятельств произошедшего и предотвращения эскалации", - говорится в комментарии посольства. В дипмиссии отметили, что в дальнейшем раздувании милитаристской антироссийской истерии заинтересован Киев и его спонсоры, которые не раз уже осуществляли провокации с этой целью.

