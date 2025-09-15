Посол Келин заявил, что Россия не планировала целей в Польше

Рейтинг@Mail.ru
17:11 15.09.2025 (обновлено: 17:20 15.09.2025)
в мире
польша
россия
великобритания
андрей келин
нато
евросоюз
оон
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин в ходе вызова в британский МИД указал на то, что в ходе авиаударов по объектам ВПК Украины никаких целей на территории Польши не планировалось, заявили в посольстве РФ в Лондоне. Ранее британский МИД вызвал посла России в Великобритании из-за якобы нарушений воздушного пространства Польши. "Указали британцам, что в ходе недавних авиаударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины никаких целей на территории Польши не планировалось. Подробные разъяснения были даны российскими представителями в различных столицах стран НАТО и ЕС, а также в Нью-Йорке в ходе заседания СБ ООН. По-прежнему готовы к обсуждению этого вопроса с коллегами из Польши и других заинтересованных стран с целью прояснения обстоятельств произошедшего и предотвращения эскалации", - говорится в комментарии посольства. В дипмиссии отметили, что в дальнейшем раздувании милитаристской антироссийской истерии заинтересован Киев и его спонсоры, которые не раз уже осуществляли провокации с этой целью.
в мире, польша, россия, великобритания, андрей келин, нато, евросоюз, оон
В мире, Польша, Россия, Великобритания, Андрей Келин, НАТО, Евросоюз, ООН
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин в ходе вызова в британский МИД указал на то, что в ходе авиаударов по объектам ВПК Украины никаких целей на территории Польши не планировалось, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
Ранее британский МИД вызвал посла России в Великобритании из-за якобы нарушений воздушного пространства Польши.
МИД заявил о деструктивной позиции Польши в отношении Белоруссии
Вчера, 16:01
"Указали британцам, что в ходе недавних авиаударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины никаких целей на территории Польши не планировалось. Подробные разъяснения были даны российскими представителями в различных столицах стран НАТО и ЕС, а также в Нью-Йорке в ходе заседания СБ ООН. По-прежнему готовы к обсуждению этого вопроса с коллегами из Польши и других заинтересованных стран с целью прояснения обстоятельств произошедшего и предотвращения эскалации", - говорится в комментарии посольства.
В дипмиссии отметили, что в дальнейшем раздувании милитаристской антироссийской истерии заинтересован Киев и его спонсоры, которые не раз уже осуществляли провокации с этой целью.
Британский МИД не смог доказать факт нарушения Россией границ Польши
Вчера, 17:10
 
В миреПольшаРоссияВеликобританияАндрей КелинНАТОЕвросоюзООН
 
 
