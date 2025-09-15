Рейтинг@Mail.ru
Минтруд разработал поправки о поддержке вернувшихся участников СВО
14:08 15.09.2025
Минтруд разработал поправки о поддержке вернувшихся участников СВО
Минтруд разработал поправки о поддержке вернувшихся участников СВО
СИРИУС, 15 сен - РИА Новости. Минтруд разработал поправки в российское законодательство, согласно которым правительство будет выделять поддержку на адаптацию рабочего места вернувшегося на прежнее место работы участника СВО, а не только нового трудоустроившегося работника этой категории, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Разработали поправки, которые позволят получать поддержку не только тем компаниям, которые принимают новых работников, но и тем организациям, в которые возвращаются ребята, ранее трудившиеся на этих предприятиях, которым необходимо адаптировать рабочее место под изменившиеся условия конкретного специалиста", - сказал Котяков во время сессии "Социальная политика и рынок труда: достижение национальных целей развития в условиях современных вызовов" Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) 2025. В министерстве уточнили, что размер этой поддержки составляет до 200 тысяч рублей на расходы по оборудованию рабочего места с учетом особенностей здоровья кандидата. Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.
Минтруд разработал поправки о поддержке вернувшихся участников СВО

СИРИУС, 15 сен - РИА Новости. Минтруд разработал поправки в российское законодательство, согласно которым правительство будет выделять поддержку на адаптацию рабочего места вернувшегося на прежнее место работы участника СВО, а не только нового трудоустроившегося работника этой категории, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Разработали поправки, которые позволят получать поддержку не только тем компаниям, которые принимают новых работников, но и тем организациям, в которые возвращаются ребята, ранее трудившиеся на этих предприятиях, которым необходимо адаптировать рабочее место под изменившиеся условия конкретного специалиста", - сказал Котяков во время сессии "Социальная политика и рынок труда: достижение национальных целей развития в условиях современных вызовов" Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) 2025.
В министерстве уточнили, что размер этой поддержки составляет до 200 тысяч рублей на расходы по оборудованию рабочего места с учетом особенностей здоровья кандидата.
Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.
Путин обсудил с главой Саратовской области меры поддержки участников СВО
28 августа, 13:53
Путин обсудил с главой Саратовской области меры поддержки участников СВО
28 августа, 13:53
 
Общество Россия Антон Котяков
 
 
