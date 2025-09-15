https://ria.ru/20250915/polsha-2042030526.html

Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше

Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше - РИА Новости, 15.09.2025

Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который занимает антироссийскую позицию, заявил, что в его стране усиливаются пророссийские настроения, и призвал бороться... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T14:24:00+03:00

2025-09-15T14:24:00+03:00

2025-09-15T14:24:00+03:00

в мире

польша

варшава

россия

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_679fd2dd603e259c41daef235ad74ea2.jpg

ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск, который занимает антироссийскую позицию, заявил, что в его стране усиливаются пророссийские настроения, и призвал бороться с этим. "Растёт волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине", - написал Туск на платформе Х. Он призвал польских политиков бороться с такими настроениями. "Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по её течению", - написал Туск. Он утверждает, что таким образом наступит "испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса". Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20250914/polsha-2041880918.html

польша

варшава

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, варшава, россия, дональд туск