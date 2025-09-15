https://ria.ru/20250915/polsha-2042030526.html
Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск, который занимает антироссийскую позицию, заявил, что в его стране усиливаются пророссийские настроения, и призвал бороться с этим. "Растёт волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине", - написал Туск на платформе Х. Он призвал польских политиков бороться с такими настроениями. "Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по её течению", - написал Туск. Он утверждает, что таким образом наступит "испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса". Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
