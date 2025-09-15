https://ria.ru/20250915/politsiya-2041987564.html

Прокуратура: полиция игнорировала жалобы девушки, убитой мужем в Приморье

Прокуратура: полиция игнорировала жалобы девушки, убитой мужем в Приморье - РИА Новости, 15.09.2025

Прокуратура: полиция игнорировала жалобы девушки, убитой мужем в Приморье

Сотрудники правоохранительных органов во Владивостоке игнорировали заявления девушки, которая впоследствии была убита, как считает следствие, супругом, сообщает РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T11:20:00+03:00

2025-09-15T11:20:00+03:00

2025-09-15T15:36:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

уссурийск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов во Владивостоке игнорировали заявления девушки, которая впоследствии была убита, как считает следствие, супругом, сообщает региональная прокуратура. Как сообщало приморское управление СК РФ, 13 сентября у подъезда дома по улице Адмирала Смирнова во Владивостоке обнаружили тело 29-летней женщины с множественными колото-резаными ранами. По подозрению в убийстве в Уссурийске был задержан ее муж, который, предположительно, нанес двумя ножами не менее 10 ударов. С супругой они проживали раздельно. "Прокуратура инициировала проведение процессуальной проверки в отношении сотрудников правоохранительных органов, допустивших бездействие при рассмотрении заявлений потерпевшей", - говорится в сообщении. Прокуратура установила, что девушка неоднократно обращалась в органы внутренних дел с заявлениями о противоправных действиях со стороны супруга, однако ее обращения были проигнорированы.УМВД Приморья позднее сообщило, что "проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего". "В том числе будет дана оценка полноте принятых мер уполномоченными должностными лицами по недопущению возникновения причин и условий, способствующих данному происшествию", - говорится в релизе.Отмечается, что полицейские задержали подозреваемого "по горячим следам", предварительно, он совершил преступление на почве ревности.

https://ria.ru/20250608/buryatiya-2021587827.html

https://ria.ru/20250731/ural-2032729655.html

владивосток

россия

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, россия, уссурийск, следственный комитет россии (ск рф)