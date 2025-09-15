https://ria.ru/20250915/podrostok-2042070273.html
Подростку, ударившему приятеля ножом в живот, вынесли приговор
Подростку, ударившему приятеля ножом в живот, вынесли приговор - РИА Новости, 15.09.2025
Подростку, ударившему приятеля ножом в живот, вынесли приговор
Семнадцатилетний подросток, ударивший ножом в живот своего приятеля, осужден на 2 года условно, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 15.09.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, ударивший ножом в живот своего приятеля, осужден на 2 года условно, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что 26 апреля 17-летний подросток, находясь около одного из домов по улице Школьной города Вятские Поляны, в ходе словесной ссоры нанес своему 18-летнему знакомому удар ножом в живот. Потерпевший получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). "Приговором суда подростку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
