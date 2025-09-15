Рейтинг@Mail.ru
Подростку, ударившему приятеля ножом в живот, вынесли приговор - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/podrostok-2042070273.html
Подростку, ударившему приятеля ножом в живот, вынесли приговор
Подростку, ударившему приятеля ножом в живот, вынесли приговор - РИА Новости, 15.09.2025
Подростку, ударившему приятеля ножом в живот, вынесли приговор
Семнадцатилетний подросток, ударивший ножом в живот своего приятеля, осужден на 2 года условно, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:15:00+03:00
2025-09-15T17:15:00+03:00
вятские поляны
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, ударивший ножом в живот своего приятеля, осужден на 2 года условно, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что 26 апреля 17-летний подросток, находясь около одного из домов по улице Школьной города Вятские Поляны, в ходе словесной ссоры нанес своему 18-летнему знакомому удар ножом в живот. Потерпевший получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). "Приговором суда подростку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250913/kontrolery-2041752068.html
https://ria.ru/20250911/napadenie-2041250066.html
вятские поляны
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вятские поляны, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Вятские Поляны, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Подростку, ударившему приятеля ножом в живот, вынесли приговор

Подростка, ударившего приятеля ножом в живот, осудили на 2 года колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, ударивший ножом в живот своего приятеля, осужден на 2 года условно, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 26 апреля 17-летний подросток, находясь около одного из домов по улице Школьной города Вятские Поляны, в ходе словесной ссоры нанес своему 18-летнему знакомому удар ножом в живот. Потерпевший получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Трое мужчин с ножом напали на контролеров в подмосковной электричке
13 сентября, 22:56
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).
"Приговором суда подростку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Мужчина, напавший с ножом на полицейских в Москве, оказался безработным
11 сентября, 17:00
 
Вятские ПоляныРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала