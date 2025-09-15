https://ria.ru/20250915/podmoskove-2042025326.html

Врачи Подмосковья провели более 3,5 миллиона раз онлайн-консультаций

Врачи Подмосковья провели более 3,5 миллиона раз онлайн-консультаций - РИА Новости, 15.09.2025

Врачи Подмосковья провели более 3,5 миллиона раз онлайн-консультаций

В Московской области врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций с начала года, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T13:58:00+03:00

2025-09-15T13:58:00+03:00

2025-09-15T13:58:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

врачи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Московской области врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций с начала года, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Отмечается, что консультация доступна для взрослых, детей, а также беременных. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что благодаря телемедицине, жители Подмосковья могут избежать лишних походов в поликлинику, поскольку получить консультацию врача можно в любом удобном месте, где есть подключение к Интернету. "Сегодня сервис позволяет продлить электронный рецепт на льготный препарат, проконсультироваться по итогам диспансеризации и анализов, кроме того, на онлайн-приеме врач может скорректировать лечение. С начала года в Подмосковье врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций. Это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводит пресс-служба слова Забелина. В ведомстве добавили, что телемедицинской консультацией можно воспользоваться после первичного очного посещения врача. Запись доступна через приложение "РТ ДокторОнлайн", портал госуслуг "Здоровье", инфомат в поликлинике, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.

https://ria.ru/20250912/vorobev-2041487619.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), врачи