https://ria.ru/20250915/podmoskove-2042025326.html
Врачи Подмосковья провели более 3,5 миллиона раз онлайн-консультаций
Врачи Подмосковья провели более 3,5 миллиона раз онлайн-консультаций - РИА Новости, 15.09.2025
Врачи Подмосковья провели более 3,5 миллиона раз онлайн-консультаций
В Московской области врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций с начала года, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T13:58:00+03:00
2025-09-15T13:58:00+03:00
2025-09-15T13:58:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Московской области врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций с начала года, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Отмечается, что консультация доступна для взрослых, детей, а также беременных. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что благодаря телемедицине, жители Подмосковья могут избежать лишних походов в поликлинику, поскольку получить консультацию врача можно в любом удобном месте, где есть подключение к Интернету. "Сегодня сервис позволяет продлить электронный рецепт на льготный препарат, проконсультироваться по итогам диспансеризации и анализов, кроме того, на онлайн-приеме врач может скорректировать лечение. С начала года в Подмосковье врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций. Это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводит пресс-служба слова Забелина. В ведомстве добавили, что телемедицинской консультацией можно воспользоваться после первичного очного посещения врача. Запись доступна через приложение "РТ ДокторОнлайн", портал госуслуг "Здоровье", инфомат в поликлинике, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.
https://ria.ru/20250912/vorobev-2041487619.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Врачи
Врачи Подмосковья провели более 3,5 миллиона раз онлайн-консультаций
Врачи Подмосковья провели свыше 3,5 миллиона раз онлайн-консультаций в 2025 году
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Московской области врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций с начала года, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Отмечается, что консультация доступна для взрослых, детей, а также беременных.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что благодаря телемедицине, жители Подмосковья могут избежать лишних походов в поликлинику, поскольку получить консультацию врача можно в любом удобном месте, где есть подключение к Интернету.
"Сегодня сервис позволяет продлить электронный рецепт на льготный препарат, проконсультироваться по итогам диспансеризации и анализов, кроме того, на онлайн-приеме врач может скорректировать лечение. С начала года в Подмосковье врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций. Это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводит пресс-служба слова Забелина.
В ведомстве добавили, что телемедицинской консультацией можно воспользоваться после первичного очного посещения врача. Запись доступна через приложение "РТ ДокторОнлайн", портал госуслуг "Здоровье", инфомат в поликлинике, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.