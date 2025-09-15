Рейтинг@Mail.ru
13:58 15.09.2025
Врачи Подмосковья провели более 3,5 миллиона раз онлайн-консультаций
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Московской области врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций с начала года, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Отмечается, что консультация доступна для взрослых, детей, а также беременных. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что благодаря телемедицине, жители Подмосковья могут избежать лишних походов в поликлинику, поскольку получить консультацию врача можно в любом удобном месте, где есть подключение к Интернету. "Сегодня сервис позволяет продлить электронный рецепт на льготный препарат, проконсультироваться по итогам диспансеризации и анализов, кроме того, на онлайн-приеме врач может скорректировать лечение. С начала года в Подмосковье врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций. Это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводит пресс-служба слова Забелина. В ведомстве добавили, что телемедицинской консультацией можно воспользоваться после первичного очного посещения врача. Запись доступна через приложение "РТ ДокторОнлайн", портал госуслуг "Здоровье", инфомат в поликлинике, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.
© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Московской области врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций с начала года, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Отмечается, что консультация доступна для взрослых, детей, а также беременных.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что благодаря телемедицине, жители Подмосковья могут избежать лишних походов в поликлинику, поскольку получить консультацию врача можно в любом удобном месте, где есть подключение к Интернету.
"Сегодня сервис позволяет продлить электронный рецепт на льготный препарат, проконсультироваться по итогам диспансеризации и анализов, кроме того, на онлайн-приеме врач может скорректировать лечение. С начала года в Подмосковье врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций. Это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводит пресс-служба слова Забелина.
В ведомстве добавили, что телемедицинской консультацией можно воспользоваться после первичного очного посещения врача. Запись доступна через приложение "РТ ДокторОнлайн", портал госуслуг "Здоровье", инфомат в поликлинике, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.
Воробьев вручил награды сотрудникам клиники Медицина в Химках - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Воробьев вручил награды сотрудникам клиники "Медицина" в Химках
12 сентября, 15:16
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Врачи
 
 
