Пять партий вошли в горсовет Смоленска, большинство мандатов у ЕР

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Пять партий вошли в горсовет Смоленска по итогам прошедших выборов, большинство мандатов забрала партия "Единая Россия", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. В Смоленске 12-14 сентября проходили выборы в гордуму. "Жители областного центра выбрали в городской совет 30 депутатов. Всего баллотировались представители шести партий, из которых пять смогли преодолеть пятипроцентный барьер", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По данным Анохина, "Единая Россия" набрала 53,65%, КПРФ - 11,86%, "Новые люди" - 11,52%, ЛДПР - 10,2%, Партия пенсионеров - 6,34%. "Выборы прошли спокойно, без нарушений. В избирательной кампании было задействовано более 1500 членов избиркомов и 646 наблюдателей", - отметил Анохин.
