Рейтинг@Mail.ru
Пять партий вошли в горсовет Смоленска, большинство мандатов у ЕР - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:45 15.09.2025 (обновлено: 20:46 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/partii-2042107979.html
Пять партий вошли в горсовет Смоленска, большинство мандатов у ЕР
Пять партий вошли в горсовет Смоленска, большинство мандатов у ЕР - РИА Новости, 15.09.2025
Пять партий вошли в горсовет Смоленска, большинство мандатов у ЕР
Пять партий вошли в горсовет Смоленска по итогам прошедших выборов, большинство мандатов забрала партия "Единая Россия", сообщил губернатор Смоленской области... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T20:45:00+03:00
2025-09-15T20:46:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Пять партий вошли в горсовет Смоленска по итогам прошедших выборов, большинство мандатов забрала партия "Единая Россия", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. В Смоленске 12-14 сентября проходили выборы в гордуму. "Жители областного центра выбрали в городской совет 30 депутатов. Всего баллотировались представители шести партий, из которых пять смогли преодолеть пятипроцентный барьер", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По данным Анохина, "Единая Россия" набрала 53,65%, КПРФ - 11,86%, "Новые люди" - 11,52%, ЛДПР - 10,2%, Партия пенсионеров - 6,34%. "Выборы прошли спокойно, без нарушений. В избирательной кампании было задействовано более 1500 членов избиркомов и 646 наблюдателей", - отметил Анохин.
https://ria.ru/20250911/anokhin-2041319929.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_7a07022bdce06ebccc064b7681d593c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Пять партий вошли в горсовет Смоленска, большинство мандатов у ЕР

Анохин: пять партий вошли в горсовет Смоленска по итогам выборов

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Пять партий вошли в горсовет Смоленска по итогам прошедших выборов, большинство мандатов забрала партия "Единая Россия", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
В Смоленске 12-14 сентября проходили выборы в гордуму.
"Жители областного центра выбрали в городской совет 30 депутатов. Всего баллотировались представители шести партий, из которых пять смогли преодолеть пятипроцентный барьер", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По данным Анохина, "Единая Россия" набрала 53,65%, КПРФ - 11,86%, "Новые люди" - 11,52%, ЛДПР - 10,2%, Партия пенсионеров - 6,34%.
"Выборы прошли спокойно, без нарушений. В избирательной кампании было задействовано более 1500 членов избиркомов и 646 наблюдателей", - отметил Анохин.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Анохин: региональный экспортный стандарт обсудили на совещании в Смоленске
11 сентября, 22:15
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала