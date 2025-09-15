https://ria.ru/20250915/pamfilova-2042016871.html
Памфилова назвала число бюллетеней, которые признали недействительными
Памфилова назвала число бюллетеней, которые признали недействительными - РИА Новости, 15.09.2025
Памфилова назвала число бюллетеней, которые признали недействительными
Всего 908 избирательных бюллетеней в ЕДГ-2025 были признаны недействительными, это незначительная цифра, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Всего 908 избирательных бюллетеней в ЕДГ-2025 были признаны недействительными, это незначительная цифра, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, на текущий момент в девяти из них в Республиках Коми, Марий Эл, Воронежской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Орловской, Самарской и Челябинской областях на 20 избирательных участках недействительными признано всего 908 избирательных бюллетеней... Это действительно цифра незначительная с учетом того, сколько бюллетеней мы раздали избирателям", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В Единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
Памфилова назвала число бюллетеней, которые признали недействительными
Памфилова: всего 908 бюллетеней в ЕДГ-2025 были признаны недействительными