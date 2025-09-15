https://ria.ru/20250915/pamfilova-2042016871.html

Памфилова назвала число бюллетеней, которые признали недействительными

Памфилова назвала число бюллетеней, которые признали недействительными - РИА Новости, 15.09.2025

Памфилова назвала число бюллетеней, которые признали недействительными

Всего 908 избирательных бюллетеней в ЕДГ-2025 были признаны недействительными, это незначительная цифра, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T13:09:00+03:00

2025-09-15T13:09:00+03:00

2025-09-15T13:09:00+03:00

единый день голосования — 2025

элла памфилова

россия

республика коми

самарское

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91031e92fc209ad4ef1dd7f93d0d1f94.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Всего 908 избирательных бюллетеней в ЕДГ-2025 были признаны недействительными, это незначительная цифра, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, на текущий момент в девяти из них в Республиках Коми, Марий Эл, Воронежской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Орловской, Самарской и Челябинской областях на 20 избирательных участках недействительными признано всего 908 избирательных бюллетеней... Это действительно цифра незначительная с учетом того, сколько бюллетеней мы раздали избирателям", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В Единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

https://ria.ru/20250915/pamfilova-2042016497.html

россия

республика коми

самарское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2025, элла памфилова, россия, республика коми, самарское, политика