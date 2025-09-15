https://ria.ru/20250915/pamfilova-2042016300.html
Памфилова назвала число атак на ресурсы ДЭГ со старта ЕДГ-2025
Со старта голосования в ЕДГ-2025 зафиксировано 700 атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, завила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2025
москва
россия
элла памфилова
единый день голосования — 2025
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751477310_0:306:2810:1887_1920x0_80_0_0_d16428549e556c62a3b85525ca1e6bac.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Со старта голосования в ЕДГ-2025 зафиксировано 700 атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, завила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она уточнила, что со старта голосования было зафиксировано более 500 тысяч атак на ресурсы ЦИК. "И 700 атак (было зафиксировано - ред.) - на инфраструктуру дистанционного электронного голосования. 700 – это выше, чем на президентских выборах. Я, насколько помню, там 460, по-моему, было. Это 700. Региональные выборы. Уже сейчас степень интереса к нашим выборам от наших недругов какова", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
