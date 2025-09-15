https://ria.ru/20250915/pamfilova-2041991119.html

Около 26 миллионов избирателей поучаствовали в выборах во время ЕДГ-2025

Около 26 миллионов избирателей поучаствовали в выборах во время ЕДГ-2025 - РИА Новости, 15.09.2025

Около 26 миллионов избирателей поучаствовали в выборах во время ЕДГ-2025

2025-09-15
Около 26 миллионов избирателей приняло участие в выборах в ходе единого дня голосования-2025, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около 26 миллионов избирателей приняло участие в выборах в ходе единого дня голосования-2025, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

