https://ria.ru/20250915/pamfilova-2041991119.html
Около 26 миллионов избирателей поучаствовали в выборах во время ЕДГ-2025
Около 26 миллионов избирателей поучаствовали в выборах во время ЕДГ-2025 - РИА Новости, 15.09.2025
Около 26 миллионов избирателей поучаствовали в выборах во время ЕДГ-2025
Около 26 миллионов избирателей приняло участие в выборах в ходе единого дня голосования-2025, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:36:00+03:00
2025-09-15T11:36:00+03:00
2025-09-15T11:36:00+03:00
политика
россия
москва
элла памфилова
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971387513_0:128:2560:1568_1920x0_80_0_0_6a8423400b104c322723637a6f5e5ae6.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около 26 миллионов избирателей приняло участие в выборах в ходе единого дня голосования-2025, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
https://ria.ru/20250915/vybory-2041990525.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971387513_150:0:2411:1696_1920x0_80_0_0_e4aa07bfea786e21ae40569e941aa40f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, москва, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Москва, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
Около 26 миллионов избирателей поучаствовали в выборах во время ЕДГ-2025
Памфилова: около 26 млн избирателей поучаствовали в выборах во время ЕДГ-2025