Пиотровский рассказал, когда начнут реставрацию Триумфальной арки Пальмиры - РИА Новости, 15.09.2025
Культура
 
16:26 15.09.2025 (обновлено: 16:31 15.09.2025)
Пиотровский рассказал, когда начнут реставрацию Триумфальной арки Пальмиры
Пиотровский рассказал, когда начнут реставрацию Триумфальной арки Пальмиры
Российские специалисты смогут приступить к реставрации Триумфальной арки сирийской Пальмиры, договоренности о которой были заключены при предыдущем президенте... РИА Новости, 15.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Российские специалисты смогут приступить к реставрации Триумфальной арки сирийской Пальмиры, договоренности о которой были заключены при предыдущем президенте Сирии, после того, как ее проект одобрит переходное правительство арабской республики, соответствующие переговоры уже ведутся, сообщил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В марте 2022 года при президентстве Башара Асада между генеральным департаментом древностей и музеев Сирийской Арабской Республики и институтом истории материальной культуры РАН был подписан меморандум о реставрации Триумфальной арки. В конце 2024 года Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. "Проект реставрации Триумфальной арки полностью готов, утвержден ЮНЕСКО... Для того, чтобы начать это восстановление, нужно добро нового правительства. Сейчас немножко подождем, какие будут решения, по этому поводу переговоры ведутся", – сказал он журналистам. В мае 2015 года террористы группировки "Исламское государство"* захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, чьи археологические памятники с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Триумфальная арка в Пальмире была взорвана террористами ИГ* осенью 2015 года. В результате рухнул свод, полностью разрушен центральный пролет. От боковых пролетов сохранились лишь крайние пилоны. Были повреждены внутренние пилоны, сильно повреждены резные каменные блоки, составлявшие своды, часть элементов утрачена безвозвратно. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города. Археологические раскопки и научные исследования Триумфальной арки с весны 2022 года проводил объединенный российско-сирийский коллектив под руководством Центра спасательной археологии института истории материальной культуры Российской академии наук (ЦСА ИИМК РАН). Полученные в результате исследований данные значительно изменили первоначальные представления о возможных путях реставрации и позволили подготовить принципиально новый проект восстановления арки. В течение 2022 года участники проекта в составе ЦСА ИИМК РАН под руководством Натальи Соловьевой завершили все мероприятия по посттравматическому реагированию и провели полномасштабные археологические раскопки территории арки. В разработке проекта были использованы новейшие компьютерные технологии. Выполнены цифровая 3D-реконструкция исторического облика и цифровая 3D-модель арки до взрыва. Работы проводились совместными усилиями российских и сирийских специалистов под эгидой Русского географического общества при поддержке министерства обороны России. В мае 2023 года проект был утвержден сирийской стороной после его одобрения в России и для финального согласования направлен в ЮНЕСКО.* Запрещенная в России террористическая организация
Пиотровский рассказал, когда начнут реставрацию Триумфальной арки Пальмиры

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРазрушенная Триумфальная арка в исторической части Пальмиры
Разрушенная Триумфальная арка в исторической части Пальмиры. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Российские специалисты смогут приступить к реставрации Триумфальной арки сирийской Пальмиры, договоренности о которой были заключены при предыдущем президенте Сирии, после того, как ее проект одобрит переходное правительство арабской республики, соответствующие переговоры уже ведутся, сообщил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В марте 2022 года при президентстве Башара Асада между генеральным департаментом древностей и музеев Сирийской Арабской Республики и институтом истории материальной культуры РАН был подписан меморандум о реставрации Триумфальной арки. В конце 2024 года Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
"Проект реставрации Триумфальной арки полностью готов, утвержден ЮНЕСКО... Для того, чтобы начать это восстановление, нужно добро нового правительства. Сейчас немножко подождем, какие будут решения, по этому поводу переговоры ведутся", – сказал он журналистам.
В мае 2015 года террористы группировки "Исламское государство"* захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, чьи археологические памятники с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Триумфальная арка в Пальмире была взорвана террористами ИГ* осенью 2015 года. В результате рухнул свод, полностью разрушен центральный пролет. От боковых пролетов сохранились лишь крайние пилоны. Были повреждены внутренние пилоны, сильно повреждены резные каменные блоки, составлявшие своды, часть элементов утрачена безвозвратно.
В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города.
Археологические раскопки и научные исследования Триумфальной арки с весны 2022 года проводил объединенный российско-сирийский коллектив под руководством Центра спасательной археологии института истории материальной культуры Российской академии наук (ЦСА ИИМК РАН). Полученные в результате исследований данные значительно изменили первоначальные представления о возможных путях реставрации и позволили подготовить принципиально новый проект восстановления арки.
В течение 2022 года участники проекта в составе ЦСА ИИМК РАН под руководством Натальи Соловьевой завершили все мероприятия по посттравматическому реагированию и провели полномасштабные археологические раскопки территории арки. В разработке проекта были использованы новейшие компьютерные технологии. Выполнены цифровая 3D-реконструкция исторического облика и цифровая 3D-модель арки до взрыва. Работы проводились совместными усилиями российских и сирийских специалистов под эгидой Русского географического общества при поддержке министерства обороны России.
В мае 2023 года проект был утвержден сирийской стороной после его одобрения в России и для финального согласования направлен в ЮНЕСКО.
* Запрещенная в России террористическая организация
