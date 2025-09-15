https://ria.ru/20250915/ovchinskiy-2041987135.html

Овчинский: более 30 семей переехали в новостройку в проезде Шокальского

Овчинский: более 30 семей переехали в новостройку в проезде Шокальского

Овчинский: более 30 семей переехали в новостройку в проезде Шокальского

Более 30 семей переехали в дом, построенный в проезде Шокальского в Москве в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 15.09.2025

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Более 30 семей переехали в дом, построенный в проезде Шокальского в Москве в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Летом этого года жители старого дома на Широкой улице начали осматривать свои новые квартиры в жилом комплексе в проезде Шокальского. На сегодня новоселье отметили свыше 30 семей", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он уточнил, что около 20 семей воспользовались городской услугой при переезде в новый дом. Им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей.Овчинский также напомнил, что в домах по реновации для переезда предоставляются квартиры с улучшенной отделкой.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.

москва

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы