Овчинский: более 30 семей переехали в новостройку в проезде Шокальского
Овчинский: более 30 семей переехали в новостройку в проезде Шокальского - РИА Новости, 15.09.2025
Овчинский: более 30 семей переехали в новостройку в проезде Шокальского
Более 30 семей переехали в дом, построенный в проезде Шокальского в Москве в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Более 30 семей переехали в дом, построенный в проезде Шокальского в Москве в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Летом этого года жители старого дома на Широкой улице начали осматривать свои новые квартиры в жилом комплексе в проезде Шокальского. На сегодня новоселье отметили свыше 30 семей", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он уточнил, что около 20 семей воспользовались городской услугой при переезде в новый дом. Им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей.Овчинский также напомнил, что в домах по реновации для переезда предоставляются квартиры с улучшенной отделкой.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.
москва
