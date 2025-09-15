Рейтинг@Mail.ru
Через пустыню и хребты. Как союзники сокрушили Квантунскую армию
09:00 15.09.2025
Через пустыню и хребты. Как союзники сокрушили Квантунскую армию
Через пустыню и хребты. Как союзники сокрушили Квантунскую армию
В сентябре 1945 года закончилась Вторая мировая война. Особую роль в приближении этого судьбоносного события сыграла Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Важным союзником Советского Союза в ее проведении выступила Монгольская Народная Республика.Именно территория Монголии стала ключевым плацдармом для удара по японским позициям, а армия МНР — неотъемлемым участником наступления. За девять дней боевых действий японская группировка Квантунской армии численностью до 300 тысяч человек, находившаяся в приграничной полосе, была разгромлена.На фотографиях военных корреспондентов запечатлены редкие кадры: пустынные просторы Гоби, колонны бронетехники, танкисты на перевалах Хингана, встреча советских офицеров с монгольскими воинами и населением освобожденных территорий.
Через пустыню и хребты. Как союзники сокрушили Квантунскую армию

В сентябре 1945 года закончилась Вторая мировая война. Особую роль в приближении этого судьбоносного события сыграла Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Важным союзником Советского Союза в ее проведении выступила Монгольская Народная Республика.
Именно территория Монголии стала ключевым плацдармом для удара по японским позициям, а армия МНР — неотъемлемым участником наступления. За девять дней боевых действий японская группировка Квантунской армии численностью до 300 тысяч человек, находившаяся в приграничной полосе, была разгромлена.
На фотографиях военных корреспондентов запечатлены редкие кадры: пустынные просторы Гоби, колонны бронетехники, танкисты на перевалах Хингана, встреча советских офицеров с монгольскими воинами и населением освобожденных территорий.
Маньчжурская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Марш-бросок 9-го Гвардейского механизированного корпуса Забайкальского фронта через пустыню Гоби. Монгольская Народная Республика, август 1945 года.

Советско-японская война 1945 года

Маньчжурская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Марш-бросок 9-го Гвардейского механизированного корпуса Забайкальского фронта через пустыню Гоби. Монгольская Народная Республика, август 1945 года.

Встреча бойца пограничных войск НКВД СССР с местным жителем. Монгольская Народная Республика, август 1945 года.

Встреча советского офицера и бойца народно-революционной армии Монголии в пустыне Гоби после битвы за Маньчжурию

Встреча бойца пограничных войск НКВД СССР с местным жителем. Монгольская Народная Республика, август 1945 года.

Хингано-Мукденская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Войска Забайкальского фронта переходят через Большой Хинган с целью разгрома Квантунской армии. Китай, август 1945 года.

Войска Забайкальского фронта переходят через Большой Хинган с целью разгрома Квантунской армии в Маньчжурии

Хингано-Мукденская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Войска Забайкальского фронта переходят через Большой Хинган с целью разгрома Квантунской армии. Китай, август 1945 года.

"Путь свободен". Советская регулировщица указывает направление к переправе. Китай, август 1945 года.

Советская регулировщица указывает направление пути на переправу

"Путь свободен". Советская регулировщица указывает направление к переправе. Китай, август 1945 года.

Хингано-Мукденская наступательная операция проводилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Переход через Большой Хинган войск Забайкальского фронта с целью разгрома Квантунской армии. Китай, август 1945 года.

Хингано-Мукденская наступательная операция проводилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Переход через Большой Хинган войск Забайкальского фронта с целью разгрома Квантунской армии.

Хингано-Мукденская наступательная операция проводилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Переход через Большой Хинган войск Забайкальского фронта с целью разгрома Квантунской армии. Китай, август 1945 года.

Генерал-лейтенант Алексей Данилов, посол Советского Союза в МНР Иван Иванов и Маршал МНР Хорлогийн Чойбалсан в одной из частей 17-й армии.
Генерал-лейтенант Алексей Данилов, посол Советского Союза в МНР Иван Иванов и Маршал МНР Хорлогийн Чойбалсан в одной из частей 17-й армии.
Харбино-Гиринская наступательная операция (9 августа - 2 сентября 1945 года) проводилась войсками 1-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. Советские десантники у железнодорожной станции в Харбине. Китай, Харбин, август 1945 года.

Советские бойцы-гвардейцы у здания железнодорожного вокзала в Харбине

Харбино-Гиринская наступательная операция (9 августа - 2 сентября 1945 года) проводилась войсками 1-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. Советские десантники у железнодорожной станции в Харбине. Китай, Харбин, август 1945 года.

Советско-японская война 1945
Хингано-Мукденская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Встреча советских офицеров Забайкальского фронта с местным населением на территории Большого Хингана. Китай, август 1945 года.
Солдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки "Арисака" (Тип 99) и пулеметы "Намбу" (Тип 11). Китай, Харбин, август 1945 года.

Японские солдаты капитулирующей 16 августа 1945 года Квантунской армии сдают свое оружие советскому офицеру

Солдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки "Арисака" (Тип 99) и пулеметы "Намбу" (Тип 11). Китай, Харбин, август 1945 года.

16 сентября 1945 года в Харбине состоялся парад в честь Победы над Японией. В нем приняли участие 59-я и 300-я стрелковые дивизии, танковые бригады и самоходно-артиллерийский полк. Китай, Харбин, 16 сентября 1945 года.
16 сентября 1945 года в Харбине состоялся парад в честь Победы над Японией. В нем приняли участие 59-я и 300-я стрелковые дивизии, танковые бригады и самоходно-артиллерийский полк. Китай, Харбин, 16 сентября 1945 года.
