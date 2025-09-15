https://ria.ru/20250915/osvobozhdenie-2040631971.html

Через пустыню и хребты. Как союзники сокрушили Квантунскую армию

В сентябре 1945 года закончилась Вторая мировая война. Особую роль в приближении этого судьбоносного события сыграла Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Важным союзником Советского Союза в ее проведении выступила Монгольская Народная Республика.Именно территория Монголии стала ключевым плацдармом для удара по японским позициям, а армия МНР — неотъемлемым участником наступления. За девять дней боевых действий японская группировка Квантунской армии численностью до 300 тысяч человек, находившаяся в приграничной полосе, была разгромлена.На фотографиях военных корреспондентов запечатлены редкие кадры: пустынные просторы Гоби, колонны бронетехники, танкисты на перевалах Хингана, встреча советских офицеров с монгольскими воинами и населением освобожденных территорий.

