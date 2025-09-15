Через пустыню и хребты. Как союзники сокрушили Квантунскую армию
Маньчжурская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Марш-бросок 9-го Гвардейского механизированного корпуса Забайкальского фронта через пустыню Гоби. Монгольская Народная Республика, август 1945 года.
Встреча бойца пограничных войск НКВД СССР с местным жителем. Монгольская Народная Республика, август 1945 года.
Хингано-Мукденская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Войска Забайкальского фронта переходят через Большой Хинган с целью разгрома Квантунской армии. Китай, август 1945 года.
"Путь свободен". Советская регулировщица указывает направление к переправе. Китай, август 1945 года.
Хингано-Мукденская наступательная операция проводилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Переход через Большой Хинган войск Забайкальского фронта с целью разгрома Квантунской армии. Китай, август 1945 года.
Харбино-Гиринская наступательная операция (9 августа - 2 сентября 1945 года) проводилась войсками 1-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. Советские десантники у железнодорожной станции в Харбине. Китай, Харбин, август 1945 года.
Солдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки "Арисака" (Тип 99) и пулеметы "Намбу" (Тип 11). Китай, Харбин, август 1945 года.
