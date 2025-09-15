https://ria.ru/20250915/osetija-2042059794.html

В Северной Осетии задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи

В Северной Осетии задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи

В Северной Осетии задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи

Сотрудники правоохранительных органов Северной Осетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он по указанию украинских спецслужб совершил...

НАЛЬЧИК, 15 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Северной Осетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он по указанию украинских спецслужб совершил поджог вышки сотовой связи, сообщило региональное МВД. "Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Северная Осетия-Алания во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Владикавказа, 1972 года рождения, подозреваемый в умышленном поджоге базовой станции связи", - говорится в сообщении. По информации МВД, мужчина действовал по инструкциям кураторов с Украины, полученным в одном из мессенджеров. "За поджог ему было обещано вознаграждение в размере 2 тысяч долларов США. После совершения преступления он пытался скрыться, покинув территорию Российской Федерации, однако вскоре вернулся, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - уточняет министерство. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Ущерб от действий задержанного оценивается в два миллиона рублей.

