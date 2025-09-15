Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
16:39 15.09.2025
В Северной Осетии задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
НАЛЬЧИК, 15 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Северной Осетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он по указанию украинских спецслужб совершил поджог вышки сотовой связи, сообщило региональное МВД. "Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Северная Осетия-Алания во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Владикавказа, 1972 года рождения, подозреваемый в умышленном поджоге базовой станции связи", - говорится в сообщении. По информации МВД, мужчина действовал по инструкциям кураторов с Украины, полученным в одном из мессенджеров. "За поджог ему было обещано вознаграждение в размере 2 тысяч долларов США. После совершения преступления он пытался скрыться, покинув территорию Российской Федерации, однако вскоре вернулся, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - уточняет министерство. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Ущерб от действий задержанного оценивается в два миллиона рублей.
происшествия, владикавказ, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Владикавказ, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 15 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Северной Осетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он по указанию украинских спецслужб совершил поджог вышки сотовой связи, сообщило региональное МВД.
"Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Северная Осетия-Алания во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Владикавказа, 1972 года рождения, подозреваемый в умышленном поджоге базовой станции связи", - говорится в сообщении.
По информации МВД, мужчина действовал по инструкциям кураторов с Украины, полученным в одном из мессенджеров.
"За поджог ему было обещано вознаграждение в размере 2 тысяч долларов США. После совершения преступления он пытался скрыться, покинув территорию Российской Федерации, однако вскоре вернулся, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - уточняет министерство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ущерб от действий задержанного оценивается в два миллиона рублей.
Происшествия
 
 
