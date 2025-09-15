https://ria.ru/20250915/opasnost-2042121059.html
В Брянской области объявили беспилотную опасность
В Брянской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 15.09.2025
В Брянской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T23:46:00+03:00
2025-09-15T23:46:00+03:00
2025-09-15T23:46:00+03:00
брянская область
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз. "Внимание! На территории Брянской области! Беспилотная опасность!" - написал он в Telegram-канале. Губернатор призвал горожан по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, а также не подходить к окнам.
https://ria.ru/20250915/bespilotnik-2042119507.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз
Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области объявили беспилотную опасность
Богомаз: на территории Брянской области объявили угрозу атаки беспилотников