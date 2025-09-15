https://ria.ru/20250915/opasnost-2042121059.html

В Брянской области объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз. "Внимание! На территории Брянской области! Беспилотная опасность!" - написал он в Telegram-канале. Губернатор призвал горожан по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, а также не подходить к окнам.

