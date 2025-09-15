https://ria.ru/20250915/opasnost-2041949035.html

В Ростовской области отменили беспилотную опасность

В Ростовской области отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 15.09.2025

В Ростовской области отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на территории Ростовской области, информирует приложение МЧС РФ. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T06:33:00+03:00

2025-09-15T06:33:00+03:00

2025-09-15T06:33:00+03:00

безопасность

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Ростовской области, информирует приложение МЧС РФ. Опасность была объявлена в регионе в 5.46 мск. "Объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250915/drozdenko-2041931893.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)