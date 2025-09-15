https://ria.ru/20250915/opasnost-2041949035.html
В Ростовской области отменили беспилотную опасность
В Ростовской области отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 15.09.2025
В Ростовской области отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Ростовской области, информирует приложение МЧС РФ. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Ростовской области, информирует приложение МЧС РФ. Опасность была объявлена в регионе в 5.46 мск. "Объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области", - говорится в сообщении.
