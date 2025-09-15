Рейтинг@Mail.ru
Новый онлайн-сервис для застройщиков появился на геопортале Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:39 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/onlayn-servis--2042045188.html
Новый онлайн-сервис для застройщиков появился на геопортале Подмосковья
Новый онлайн-сервис для застройщиков появился на геопортале Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2025
Новый онлайн-сервис для застройщиков появился на геопортале Подмосковья
Новый сервис, позволяющий застройщикам оперативно проверить земельный участок на предмет пересечения с зонами особых условий использования, запустили на... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:39:00+03:00
2025-09-15T15:39:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885024447_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_84d51deb7a45fd53eff98eeec1555199.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.Новый сервис, позволяющий застройщикам оперативно проверить земельный участок на предмет пересечения с зонами особых условий использования, запустили на геопортале Подмосковья. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство жилищной политики региона.По информации ведомства, в рамках модернизации раздела "Личный кабинет застройщика" на портале реализована функция быстрого анализа территории. Сервис позволяет легко убедиться, попадает ли участок в часть с особыми условиями пользования."Новый функционал значительно упрощает и ускоряет подготовку к реализации градостроительных проектов, снижая административные барьеры и повышая прозрачность взаимодействия с органами власти", – пояснили в минжилполитики.Сервис доступен в разделе "Библиотека". Достаточно ввести кадастровый номер или координаты интересующего участка.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885024447_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_88259ecb88d55208e9d1cf3415eb15d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новый онлайн-сервис для застройщиков появился на геопортале Подмосковья

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовостройка
Новостройка - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.Новый сервис, позволяющий застройщикам оперативно проверить земельный участок на предмет пересечения с зонами особых условий использования, запустили на геопортале Подмосковья. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство жилищной политики региона.
По информации ведомства, в рамках модернизации раздела "Личный кабинет застройщика" на портале реализована функция быстрого анализа территории. Сервис позволяет легко убедиться, попадает ли участок в часть с особыми условиями пользования.
"Новый функционал значительно упрощает и ускоряет подготовку к реализации градостроительных проектов, снижая административные барьеры и повышая прозрачность взаимодействия с органами власти", – пояснили в минжилполитики.
Сервис доступен в разделе "Библиотека". Достаточно ввести кадастровый номер или координаты интересующего участка.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала