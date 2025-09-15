https://ria.ru/20250915/onlayn-servis--2042045188.html
Новый онлайн-сервис для застройщиков появился на геопортале Подмосковья
Новый онлайн-сервис для застройщиков появился на геопортале Подмосковья
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.Новый сервис, позволяющий застройщикам оперативно проверить земельный участок на предмет пересечения с зонами особых условий использования, запустили на геопортале Подмосковья. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство жилищной политики региона.По информации ведомства, в рамках модернизации раздела "Личный кабинет застройщика" на портале реализована функция быстрого анализа территории. Сервис позволяет легко убедиться, попадает ли участок в часть с особыми условиями пользования."Новый функционал значительно упрощает и ускоряет подготовку к реализации градостроительных проектов, снижая административные барьеры и повышая прозрачность взаимодействия с органами власти", – пояснили в минжилполитики.Сервис доступен в разделе "Библиотека". Достаточно ввести кадастровый номер или координаты интересующего участка.
