Нетаньяху предрек Израилю экономическую изоляцию
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне растущего международного давления призвал израильтян готовиться к изоляции в экономике, которая в ряде областей может характеризоваться элементами автаркии, то есть отсутствием внешних связей. "Израиль вступает в своего рода изоляцию... Нам придется все больше адаптироваться к экономике, которая в некоторых областях будет иметь элементы автаркии (отсутствие внешних связей - ред.)", - заявил Нетаньяху на конференции департамента генерального бухгалтера министерства финансов, слова приводит гостелерадиокомпания Kan.По словам премьера, враждебные по отношению к Израилю страны, включая Катар, вложили огромные средства, чтобы влиять на глобальный дискурс через социальные сети, что ставит Израиль в своего рода изоляцию."Мы можем оказаться в тупиковой ситуации в промышленном секторе, и не только в сфере исследований и разработок, но и в сфере реального производства. Прежде всего, нам придется развивать свои способности, чтобы справляться самостоятельно... Эта ситуация грозит нам введением экономических санкций и проблемами с импортом оружия и его комплектующих", - заявил Нетаньяху, которого цитирует Kan.Премьер при этом отметил, что сегодняшний мир разделен на блоки и Израиль не входит ни в один из них."Это создает для нас преимущество, когда они хотят нас изолировать. У нас также есть научно-технологическое преимущество, которое создает зависимость и интерес к нам со стороны других", - подвел итог глава правительства.Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения войны в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих еврейскому государству. Израильские компании за последний год не приняли участие в ряде международных выставок вооружений, так как организаторы этих выставок отказались выдать разрешение на работу израильских павильонов. В последнее время набирают обороты призывы исключить Израиль из ряда международных конкурсов и соревнований, таких как Евровидение.
