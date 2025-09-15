https://ria.ru/20250915/nauka-2041222183.html
Ученые нашли способ защитить умы молодежи
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Защитить молодежь от социо-психологического эффекта гибридной войны и попыток разрушить традиционные ценности позволит методика "социальной иммунизации", разработанная учеными РГГУ. Результаты опубликованы в журнале "Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины".Население России сегодня подвергается социально-психологическому воздействию в рамках гибридной войны, его цель — разрушение традиционного социокультурного пространства. Особенно уязвимой группой является молодежь, рассказали в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).Для противостояния этому ученые вуза предложили технологию "социальной иммунизации". Суть концепции, по их словам, заключается в формировании у молодых людей "социального иммунитета" — внутренней системы ценностных ориентиров и критического мышления, которая позволяет осознанно противостоять манипуляциям.В отличие от разрозненных мероприятий, предложенный подход представляет собой технологию из двух этапов.Первый — диагностика, в рамках которой проводится анализ для выявления уязвимостей. Проведенный учеными опрос показал, что молодежь, с одной стороны, считает традиционные ценности основой общества (51,5 % опрошенных). В первую очередь с ними ассоциируются крепкая семья (57,5 %) и патриотизм (49,3 %). При этом большинство опрошенных считают, что для большинства молодых людей характерна цифровая зависимость (44,6 %), которая делает их легкой мишенью для манипуляций.Второй этап — это непосредственно "иммунизация" и комплекс конкретных мер. Исследователи предложили практический алгоритм для органов власти. Он включает развитие у молодежи критического мышления, вовлечение ее в общественно-политическую деятельность, поддержку инициатив и создание позитивного, ориентированного на традиционные ценности контента в интернете."Одновременно органам государственной и муниципальной власти важно вести работу по вовлечению лидеров общественного мнения в процесс социальной иммунизации, выявлению виртуальных акторов, оказывающих дестабилизирующее влияние", — рассказал профессор кафедры политической социологии и социальных технологий РГГУ Виктор Сапрыка.По его словам, непременным условием установления доверия и ведения диалога с молодежью является также обеспечение достойного качества жизни и реализации в обществе принципа социальной справедливости.Как отмечают ученые, подобные исследования практически не проводятся на постсоветском пространстве. В отличие от западных научных центров, изучающих в основном само гибридное влияние, российские специалисты сосредоточились на формировании способности общества противостоять социальным рискам и проникновению чужеродных ценностей.Сейчас авторы проводят опрос для определения ключевых проблем и тенденций формирования информационной безопасности в регионах ЕАЭС. По их словам, исследование, проведенное для приграничных регионов, выходит на новый межгосударственный уровень.В работе принимали участие специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета и Российской академии наук.Исследования проводятся в рамках проекта Фонда Президентских грантов "Информационная безопасность приграничных регионов ЕАЭС".
