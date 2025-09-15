Рейтинг@Mail.ru
Четыре страны НАТО сообщили о присоединении к инициативе "Восточный страж"
21:47 15.09.2025 (обновлено: 21:56 15.09.2025)
Четыре страны НАТО сообщили о присоединении к инициативе "Восточный страж"
Четыре страны НАТО сообщили о присоединении к инициативе "Восточный страж"
БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Испания, Италия, Великобритания и Швеция объявили о скором присоединении к инициативе НАТО "Восточный страж", говорится в заявлении, опубликованном на сайте альянса.В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), предполагающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше."Четыре немецких истребителя Eurofighter готовы оказать помощь на авиабазе на северо-востоке этой страны, а три вертолета из Чехии прибыли в Польшу 14 сентября. Дания предоставит истребители и фрегат противовоздушной обороны, а Испания и Великобритания вскоре объявят о своей поддержке. Италия и Швеция также дали понять, что окажут помощь", - сказано в документе.Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Военнослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Испания, Италия, Великобритания и Швеция объявили о скором присоединении к инициативе НАТО "Восточный страж", говорится в заявлении, опубликованном на сайте альянса.
В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), предполагающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше.
"Четыре немецких истребителя Eurofighter готовы оказать помощь на авиабазе на северо-востоке этой страны, а три вертолета из Чехии прибыли в Польшу 14 сентября. Дания предоставит истребители и фрегат противовоздушной обороны, а Испания и Великобритания вскоре объявят о своей поддержке. Италия и Швеция также дали понять, что окажут помощь", - сказано в документе.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
