Российские военные перекрыли пути снабжения ВСУ в ДНР, рассказал боец

Российские военные перекрыли пути снабжения ВСУ в ДНР, рассказал боец

2025-09-15

ВС РФ перекрыли основные пути снабжения ВСУ для ряда населенных пунктов на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА Южной... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T06:38:00+03:00

2025-09-15T06:38:00+03:00

2025-09-15T06:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. ВС РФ перекрыли основные пути снабжения ВСУ для ряда населенных пунктов на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА Южной группировки войск с позывным "Сава". "Мы как продолжали работать по логистике (противника - ред.), так и работаем по ней. То есть ключевые дороги подвоза, основные (логистические - ред.) артерии. Очень редко стали (ВСУ – ред.) ездить (по ним - ред.)", - сказал боец. Он добавил, что сейчас ВСУ стараются максимально защититься от дронов ВС РФ с помощью установки на свою технику "мангалов" в несколько слоев.

