https://ria.ru/20250915/napravlenie-2041949346.html
Российские военные перекрыли пути снабжения ВСУ в ДНР, рассказал боец
Российские военные перекрыли пути снабжения ВСУ в ДНР, рассказал боец - РИА Новости, 15.09.2025
Российские военные перекрыли пути снабжения ВСУ в ДНР, рассказал боец
ВС РФ перекрыли основные пути снабжения ВСУ для ряда населенных пунктов на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА Южной... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T06:38:00+03:00
2025-09-15T06:38:00+03:00
2025-09-15T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859668_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_cff561b1b155a26c009a2fe391ed73e2.jpg
ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. ВС РФ перекрыли основные пути снабжения ВСУ для ряда населенных пунктов на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА Южной группировки войск с позывным "Сава". "Мы как продолжали работать по логистике (противника - ред.), так и работаем по ней. То есть ключевые дороги подвоза, основные (логистические - ред.) артерии. Очень редко стали (ВСУ – ред.) ездить (по ним - ред.)", - сказал боец. Он добавил, что сейчас ВСУ стараются максимально защититься от дронов ВС РФ с помощью установки на свою технику "мангалов" в несколько слоев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859668_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70e5ed7722b32f402b2935d47aafa0a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные перекрыли пути снабжения ВСУ в ДНР, рассказал боец
ВС РФ перекрыли основные пути снабжения ВСУ на Константиновском направлении