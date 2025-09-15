Рейтинг@Mail.ru
Российские военные перекрыли пути снабжения ВСУ в ДНР, рассказал боец
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 15.09.2025
Российские военные перекрыли пути снабжения ВСУ в ДНР, рассказал боец
ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. ВС РФ перекрыли основные пути снабжения ВСУ для ряда населенных пунктов на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА Южной группировки войск с позывным "Сава". "Мы как продолжали работать по логистике (противника - ред.), так и работаем по ней. То есть ключевые дороги подвоза, основные (логистические - ред.) артерии. Очень редко стали (ВСУ – ред.) ездить (по ним - ред.)", - сказал боец. Он добавил, что сейчас ВСУ стараются максимально защититься от дронов ВС РФ с помощью установки на свою технику "мангалов" в несколько слоев.
ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. ВС РФ перекрыли основные пути снабжения ВСУ для ряда населенных пунктов на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА Южной группировки войск с позывным "Сава".
"Мы как продолжали работать по логистике (противника - ред.), так и работаем по ней. То есть ключевые дороги подвоза, основные (логистические - ред.) артерии. Очень редко стали (ВСУ – ред.) ездить (по ним - ред.)", - сказал боец.
Он добавил, что сейчас ВСУ стараются максимально защититься от дронов ВС РФ с помощью установки на свою технику "мангалов" в несколько слоев.
