Суд заслушает дело о нападении украинца на прохожих в Амстердаме в ноябре

18:26 15.09.2025
амстердам
украина
нидерланды
в мире
ГААГА, 15 сен - РИА Новости. Гражданин Украины, напавший на прохожих с ножом в центре Амстердама в конце марта, остается под стражей, суд проведет слушание по этому делу в начале ноября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Эверт Бурстра. Ранее Окружной суд Амстердама неоднократно продлевал содержание под стражей украинца Романа Д., который обвиняется в нанесении ножевых ранений пятерым прохожим в центре города в конце марта. В июле прокуратура пришла к выводу, что украинец имел заранее подготовленный план нападения, улики указывают на преднамеренность его действий. "Подозреваемый всё еще находится под стражей. Следующее слушание по этому делу состоится в начале ноября", - сообщил Бурстра в ответ на вопрос агентства о ходе дела, возбужденного против гражданина Украины. Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них - четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, передавший мужчину полиции. Нападавшим оказался 30-летний гражданин Украины. Прокуратура Нидерландов объявила, что нападавший мог иметь террористический умысел. Нидерландская телерадиокорпорация NOS 10 июня отметила, что мужчина по имени Роман Д., который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе, он мечтал оказаться в европейской тюрьме. Прокуратура Амстердама 16 июня заявила РИА Новости, что не подтверждает эту информацию, так как расследование продолжается. В прошлый четверг мэр Амстердама Фемке Халсема объявила район в центре города зоной повышенного риска в связи с участившимися инцидентами с применением оружия. В эту зону вошли центральная площадь Дам, прилегающая к ней улица Дамрак, квартал "красных фонарей" и ряд других улиц.
амстердам
украина
нидерланды
амстердам, украина, нидерланды, в мире
Амстердам, Украина, Нидерланды, В мире
Амстердам. Архивное фото
ГААГА, 15 сен - РИА Новости. Гражданин Украины, напавший на прохожих с ножом в центре Амстердама в конце марта, остается под стражей, суд проведет слушание по этому делу в начале ноября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Эверт Бурстра.
Ранее Окружной суд Амстердама неоднократно продлевал содержание под стражей украинца Романа Д., который обвиняется в нанесении ножевых ранений пятерым прохожим в центре города в конце марта. В июле прокуратура пришла к выводу, что украинец имел заранее подготовленный план нападения, улики указывают на преднамеренность его действий.
"Подозреваемый всё еще находится под стражей. Следующее слушание по этому делу состоится в начале ноября", - сообщил Бурстра в ответ на вопрос агентства о ходе дела, возбужденного против гражданина Украины.
Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них - четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, передавший мужчину полиции. Нападавшим оказался 30-летний гражданин Украины. Прокуратура Нидерландов объявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.
Нидерландская телерадиокорпорация NOS 10 июня отметила, что мужчина по имени Роман Д., который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе, он мечтал оказаться в европейской тюрьме. Прокуратура Амстердама 16 июня заявила РИА Новости, что не подтверждает эту информацию, так как расследование продолжается.
В прошлый четверг мэр Амстердама Фемке Халсема объявила район в центре города зоной повышенного риска в связи с участившимися инцидентами с применением оружия. В эту зону вошли центральная площадь Дам, прилегающая к ней улица Дамрак, квартал "красных фонарей" и ряд других улиц.
АмстердамУкраинаНидерландыВ мире
 
 
