"Уникальный случай". Находка из Эквадора озадачила ученых
Марк Буш: древний мегаполис Упано погиб в результате антропогенного воздействия
© Depositphotos.com / marishka-1982ok@yandex.ruАрхеологические раскопки
Археологические раскопки
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Тайна "Затерянного города Амазонки" наконец раскрыта. Долгое время считалось, что древний мегаполис повторил судьбу Помпеев — стал жертвой извержения вулкана. Но, судя по последним данным, все было гораздо сложнее.
Скрытый от посторонних глаз
Научной Меккой долина Упано на востоке Эквадора стала в начале прошлого года. Тогда международная группа археологов сообщила, что обнаружила в здешних зарослях обширную систему доиспанских городов.
На площади более 300 квадратных километров вверх по Амазонке раскинулось более шести тысяч прямоугольных земляных платформ — того, что некогда было жилищами. Высота — максимум два метра, периметр — десять на двадцать. Но попадались и размерами больше — их идентифицировали как святилища.
Вокруг жилых кварталов расстилались обширные сельскохозяйственные поля, шли каналы для отвода воды. Всего исследователи насчитали около полутора десятков поселений. Треть — особенно крупные: более ста домов на квадратный километр.
© Getty Images / Ignacio PalaciosЛеса Амазонки
Леса Амазонки
С первыми находками возникли и первые трудности. Одна из них — численность древнего мегаполиса. Одни специалисты утверждали, что одновременно здесь могли проживать от 15 до 30 тысяч, другие — до 100 тысяч человек.
Не менее сложный вопрос — можно ли назвать городом то, что обнаружили археологи в джунглях? А что, если это группа обособленных деревень? И главное — удастся ли что-то выяснить об истории и судьбе загадочной цивилизации, понять, чем жили и как погибли ее представители?
Несмотря на это, один из руководителей экспедиции, Стефан Ростен из французского Национального центра научных исследований, почти сразу назвал это место "Затерянным городом Амазонки".
CC BY 4.0 / Antoine Dorison and Stéphen Rostain / LIDAR map of a part of the Ecuadorian Amazon, revealing previously undiscovered ruinsСнимки Упано, полученные с помощью лидара
Снимки Упано, полученные с помощью лидара
И тем самым намекнул, что в археологии наконец произошло открытие, которое ждало своего часа без малого сто лет.
Билет в один конец
Вероятно, тем же маршрутом, что и команда Ростена, прошел век назад британский путешественник Перси Фосетт. Всю жизнь он был уверен, что в Южной Америке процветала некая высокоразвитая цивилизация, по древности нисколько не уступающая Риму и Греции.
Из доказательств у него была лишь рукопись португальских охотников за сокровищами, а еще — базальтовая статуэтка, привезенная другом из Колумбии. Но оба артефакта убеждали Фосетта незамедлительно начать поиски.
Манускрипт рассказывал о "неведомом и большом городе, древнейшем и без жителей", спрятанном в верховьях Амазонки. Здесь португальцы якобы наткнулись на неисчерпаемые залежи золота и серебра. А фигурку из черного камня коллеги-этнографы не смогли отнести ни к одной из существующих культур.
© Getty Images / BettmannПерси Фосетт
Перси Фосетт
Значит, рассуждал британец, пора действовать. В 1925-м вместе с сыном и товарищем он отправился в путь. Последнюю телеграмму его супруга получила в мае: команда пересекла реку Шингу в самом центре Бразилии.
Неизвестно, добрался ли Фосетт до "Затерянного города". Несколькими годами позже последователи с трудом выменяли у местных индейских племен личные вещи путешественника — его визитку и компас. Но ни его самого, ни каких-либо сведений о его судьбе так и не нашли.
"Все было гораздо сложнее"
Как ясно теперь, команда Стефана Ростена завершила грандиозную экспедицию британского исследователя. А заодно подтвердила некоторые тезисы знаменитого коллеги.
Во-первых, данные радиоуглеродного анализа свидетельствуют: первые жители появились в Упано 2,5 тысячи лет назад — всего на пару веков позже основания Рима. Во-вторых, народ в долине был трудолюбивый: все поселения соединяла сеть идеально прямых и ровных дорог (самая длинная — около 25 километров).
© Public domainРукопись 512
Рукопись 512
"Это потребовало огромного труда, — рассказал в интервью один из участников раскопок 2024-го, археолог Хосе Ириарте. — Амазонку часто воспринимают как нетронутую дикую местность, где жили лишь небольшие группы. Но <…> открытие показало нам, насколько сложнее ее прошлое на самом деле".
Развитая логистика вкупе с искусным регулярным градостроительством позволили ученым сделать вывод, что "Затерянный город" был все-таки мегаполисом — то есть единым политико-экономическим комплексом. Учитывая его древность, отметил консультант исследовательской группы Майкл Хекенбергер из Университета Флориды, это действительно уникальный случай.
Но главный вопрос оставался без ответа: почему же Упано — при всей его мощи и развитости — вдруг исчез? В ходе дальнейшего изучения выяснилось: поселение благополучно просуществовало тысячу лет (с 500 года до нашей эры по 600-й нашей), а затем, после примерно двухвекового запустения, было освоено вновь — уже другими племенами.
В некоторых слоях почвы содержалось большое количество пепла. Исходя из этого, Стефан Рост и его коллеги предположили, что город мог погибнуть в результате извержения вулкана Сангай, расположенного всего в десяти километрах.
От руки человека
Однако недавнее исследование показывает, что все было не так. Группа специалистов из США и Нидерландов взяла несколько керновых проб из отложений озера Корморан близ Упано. Образцы охватывают период в почти три тысячи лет и позволяют проанализировать ископаемую пыльцу, фитолиты и древесный уголь.
"Таким образом мы можем проследить хронологию человеческой активности, — пояснил руководитель группы директор Института глобальной экологии Флоридского технологического института Марк Буш. — Мы видим, когда люди заселяли эти земли и покидали их, и как менялись методы земледелия".
По результатам стало ясно, что в Упано практически с самого начала выращивали кукурузу. Это сопровождалось массовой вырубкой лесов (в особенности некоторых видов ольховых) — подсечно-огневым методом земледелия. Пик антропогенного вмешательства в среду приходится на середину первого тысячелетия нашей эры — как раз тогда жители древнего мегаполиса оставили эти земли.
Спустя несколько столетий лес восстановился. Но коррективы, отметил Марк Буш, внесло небольшое изменение климата: более влажные и теплые условия привели к тому, что в массиве стали преобладать пальмы, нехарактерные для этого региона ранее.
Так ученым удалось доказать, что "Затерянный город Амазонки" не погиб от всесильной стихии, а медленно погибал по вине человека. Это не единственная из загадок легендарного Упано. Раскопки здесь идут полным ходом. Не исключено, что в будущем археологи вновь удивят мир.
