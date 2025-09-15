https://ria.ru/20250915/nakhodka-2041510096.html

"Уникальный случай". Находка из Эквадора озадачила ученых

"Уникальный случай". Находка из Эквадора озадачила ученых - РИА Новости, 15.09.2025

"Уникальный случай". Находка из Эквадора озадачила ученых

Тайна "Затерянного города Амазонки" наконец раскрыта. Долгое время считалось, что древний мегаполис повторил судьбу Помпеев — стал жертвой извержения вулкана... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T08:00:00+03:00

2025-09-15T08:00:00+03:00

2025-09-15T08:04:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764939408_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0b834fb74ec32333d44a7d8cdaea0f6d.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Тайна "Затерянного города Амазонки" наконец раскрыта. Долгое время считалось, что древний мегаполис повторил судьбу Помпеев — стал жертвой извержения вулкана. Но, судя по последним данным, все было гораздо сложнее.Скрытый от посторонних глазНаучной Меккой долина Упано на востоке Эквадора стала в начале прошлого года. Тогда международная группа археологов сообщила, что обнаружила в здешних зарослях обширную систему доиспанских городов.На площади более 300 квадратных километров вверх по Амазонке раскинулось более шести тысяч прямоугольных земляных платформ — того, что некогда было жилищами. Высота — максимум два метра, периметр — десять на двадцать. Но попадались и размерами больше — их идентифицировали как святилища.Вокруг жилых кварталов расстилались обширные сельскохозяйственные поля, шли каналы для отвода воды. Всего исследователи насчитали около полутора десятков поселений. Треть — особенно крупные: более ста домов на квадратный километр.С первыми находками возникли и первые трудности. Одна из них — численность древнего мегаполиса. Одни специалисты утверждали, что одновременно здесь могли проживать от 15 до 30 тысяч, другие — до 100 тысяч человек.Не менее сложный вопрос — можно ли назвать городом то, что обнаружили археологи в джунглях? А что, если это группа обособленных деревень? И главное — удастся ли что-то выяснить об истории и судьбе загадочной цивилизации, понять, чем жили и как погибли ее представители?Несмотря на это, один из руководителей экспедиции, Стефан Ростен из французского Национального центра научных исследований, почти сразу назвал это место "Затерянным городом Амазонки".И тем самым намекнул, что в археологии наконец произошло открытие, которое ждало своего часа без малого сто лет.Билет в один конецВероятно, тем же маршрутом, что и команда Ростена, прошел век назад британский путешественник Перси Фосетт. Всю жизнь он был уверен, что в Южной Америке процветала некая высокоразвитая цивилизация, по древности нисколько не уступающая Риму и Греции.Из доказательств у него была лишь рукопись португальских охотников за сокровищами, а еще — базальтовая статуэтка, привезенная другом из Колумбии. Но оба артефакта убеждали Фосетта незамедлительно начать поиски.Манускрипт рассказывал о "неведомом и большом городе, древнейшем и без жителей", спрятанном в верховьях Амазонки. Здесь португальцы якобы наткнулись на неисчерпаемые залежи золота и серебра. А фигурку из черного камня коллеги-этнографы не смогли отнести ни к одной из существующих культур.Значит, рассуждал британец, пора действовать. В 1925-м вместе с сыном и товарищем он отправился в путь. Последнюю телеграмму его супруга получила в мае: команда пересекла реку Шингу в самом центре Бразилии.Неизвестно, добрался ли Фосетт до "Затерянного города". Несколькими годами позже последователи с трудом выменяли у местных индейских племен личные вещи путешественника — его визитку и компас. Но ни его самого, ни каких-либо сведений о его судьбе так и не нашли."Все было гораздо сложнее"Как ясно теперь, команда Стефана Ростена завершила грандиозную экспедицию британского исследователя. А заодно подтвердила некоторые тезисы знаменитого коллеги.Во-первых, данные радиоуглеродного анализа свидетельствуют: первые жители появились в Упано 2,5 тысячи лет назад — всего на пару веков позже основания Рима. Во-вторых, народ в долине был трудолюбивый: все поселения соединяла сеть идеально прямых и ровных дорог (самая длинная — около 25 километров)."Это потребовало огромного труда, — рассказал в интервью один из участников раскопок 2024-го, археолог Хосе Ириарте. — Амазонку часто воспринимают как нетронутую дикую местность, где жили лишь небольшие группы. Но <…> открытие показало нам, насколько сложнее ее прошлое на самом деле".Развитая логистика вкупе с искусным регулярным градостроительством позволили ученым сделать вывод, что "Затерянный город" был все-таки мегаполисом — то есть единым политико-экономическим комплексом. Учитывая его древность, отметил консультант исследовательской группы Майкл Хекенбергер из Университета Флориды, это действительно уникальный случай.Но главный вопрос оставался без ответа: почему же Упано — при всей его мощи и развитости — вдруг исчез? В ходе дальнейшего изучения выяснилось: поселение благополучно просуществовало тысячу лет (с 500 года до нашей эры по 600-й нашей), а затем, после примерно двухвекового запустения, было освоено вновь — уже другими племенами.В некоторых слоях почвы содержалось большое количество пепла. Исходя из этого, Стефан Рост и его коллеги предположили, что город мог погибнуть в результате извержения вулкана Сангай, расположенного всего в десяти километрах.От руки человекаОднако недавнее исследование показывает, что все было не так. Группа специалистов из США и Нидерландов взяла несколько керновых проб из отложений озера Корморан близ Упано. Образцы охватывают период в почти три тысячи лет и позволяют проанализировать ископаемую пыльцу, фитолиты и древесный уголь."Таким образом мы можем проследить хронологию человеческой активности, — пояснил руководитель группы директор Института глобальной экологии Флоридского технологического института Марк Буш. — Мы видим, когда люди заселяли эти земли и покидали их, и как менялись методы земледелия".По результатам стало ясно, что в Упано практически с самого начала выращивали кукурузу. Это сопровождалось массовой вырубкой лесов (в особенности некоторых видов ольховых) — подсечно-огневым методом земледелия. Пик антропогенного вмешательства в среду приходится на середину первого тысячелетия нашей эры — как раз тогда жители древнего мегаполиса оставили эти земли.Спустя несколько столетий лес восстановился. Но коррективы, отметил Марк Буш, внесло небольшое изменение климата: более влажные и теплые условия привели к тому, что в массиве стали преобладать пальмы, нехарактерные для этого региона ранее.Так ученым удалось доказать, что "Затерянный город Амазонки" не погиб от всесильной стихии, а медленно погибал по вине человека. Это не единственная из загадок легендарного Упано. Раскопки здесь идут полным ходом. Не исключено, что в будущем археологи вновь удивят мир.

https://ria.ru/20250907/nakhodka-2040025379.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение