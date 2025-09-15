Рейтинг@Mail.ru
Мурманский губернатор упразднил два ведомства в региональном правительстве - РИА Новости, 15.09.2025
Мурманская область
 
11:28 15.09.2025
Мурманский губернатор упразднил два ведомства в региональном правительстве
Мурманский губернатор упразднил два ведомства в региональном правительстве
мурманская область
мурманская область
арктика
МУРМАНСК, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области на оперативном совещании в понедельник объявил об упразднении двух ведомств в правительстве региона, что связано с работой по повышению эффективности бюджетных расходов. "Министерство энергетики и ЖКХ и министерство государственного и жилищного надзора будут объединены в одно ведомство. Возглавит его Зинаида Середа", - сообщил Чибис, отметив, что ранее Середа возглавляла государственную жилищную инспекцию Мурманской области до ее преобразования в мингосжилнадзор, работала министром цифрового развития, возглавляла министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона. Кроме того, как сообщил губернатор, комитет государственного и финансового контроля будет включен в состав министерства финансов региона, благодаря чему у него появится аналитическая функция для того, чтобы ещё внимательнее относиться к расходам и повышению эффективности регионального бюджета. Возглавит объединенное ведомство Екатерина Вигандт, она до настоящего момента руководила госфинконтролем. Комитет по туризму объединяется с управлением развития и поддержки предпринимательства, уходит из министерства развития Арктики и экономики. Объединенное министерство туризма и предпринимательства Мурманской области возглавит Марта Говор, до настоящего времени занимавшая пост уполномоченной по защите прав предпринимателей. Чибис сообщил, что министерство по развитию Арктики и экономики, в структуре которого до сих пор находился комитет по туризму, сосредоточится на развитии стратегических промышленных, логистических и инфрастуртурных проектов. Также глава региона сообщил о новых назначениях в правительстве области.
мурманская область
арктика
Новости
мурманская область, арктика
Мурманская область, Мурманская область, Арктика

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис . Архивное фото
МУРМАНСК, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области на оперативном совещании в понедельник объявил об упразднении двух ведомств в правительстве региона, что связано с работой по повышению эффективности бюджетных расходов.
"Министерство энергетики и ЖКХ и министерство государственного и жилищного надзора будут объединены в одно ведомство. Возглавит его Зинаида Середа", - сообщил Чибис, отметив, что ранее Середа возглавляла государственную жилищную инспекцию Мурманской области до ее преобразования в мингосжилнадзор, работала министром цифрового развития, возглавляла министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона.
Кроме того, как сообщил губернатор, комитет государственного и финансового контроля будет включен в состав министерства финансов региона, благодаря чему у него появится аналитическая функция для того, чтобы ещё внимательнее относиться к расходам и повышению эффективности регионального бюджета. Возглавит объединенное ведомство Екатерина Вигандт, она до настоящего момента руководила госфинконтролем.
Комитет по туризму объединяется с управлением развития и поддержки предпринимательства, уходит из министерства развития Арктики и экономики. Объединенное министерство туризма и предпринимательства Мурманской области возглавит Марта Говор, до настоящего времени занимавшая пост уполномоченной по защите прав предпринимателей.
Чибис сообщил, что министерство по развитию Арктики и экономики, в структуре которого до сих пор находился комитет по туризму, сосредоточится на развитии стратегических промышленных, логистических и инфрастуртурных проектов. Также глава региона сообщил о новых назначениях в правительстве области.
 
Мурманская областьМурманская областьАрктика
 
 
