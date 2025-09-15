https://ria.ru/20250915/murmansk-2041989198.html

Мурманский губернатор упразднил два ведомства в региональном правительстве

Мурманский губернатор упразднил два ведомства в региональном правительстве - РИА Новости, 15.09.2025

Мурманский губернатор упразднил два ведомства в региональном правительстве

Губернатор Мурманской области на оперативном совещании в понедельник объявил об упразднении двух ведомств в правительстве региона, что связано с работой по... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T11:28:00+03:00

2025-09-15T11:28:00+03:00

2025-09-15T11:28:00+03:00

мурманская область

мурманская область

арктика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940901727_0:122:3096:1864_1920x0_80_0_0_d9fae743e1a67c4408866a6796cb3263.jpg

МУРМАНСК, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области на оперативном совещании в понедельник объявил об упразднении двух ведомств в правительстве региона, что связано с работой по повышению эффективности бюджетных расходов. "Министерство энергетики и ЖКХ и министерство государственного и жилищного надзора будут объединены в одно ведомство. Возглавит его Зинаида Середа", - сообщил Чибис, отметив, что ранее Середа возглавляла государственную жилищную инспекцию Мурманской области до ее преобразования в мингосжилнадзор, работала министром цифрового развития, возглавляла министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона. Кроме того, как сообщил губернатор, комитет государственного и финансового контроля будет включен в состав министерства финансов региона, благодаря чему у него появится аналитическая функция для того, чтобы ещё внимательнее относиться к расходам и повышению эффективности регионального бюджета. Возглавит объединенное ведомство Екатерина Вигандт, она до настоящего момента руководила госфинконтролем. Комитет по туризму объединяется с управлением развития и поддержки предпринимательства, уходит из министерства развития Арктики и экономики. Объединенное министерство туризма и предпринимательства Мурманской области возглавит Марта Говор, до настоящего времени занимавшая пост уполномоченной по защите прав предпринимателей. Чибис сообщил, что министерство по развитию Арктики и экономики, в структуре которого до сих пор находился комитет по туризму, сосредоточится на развитии стратегических промышленных, логистических и инфрастуртурных проектов. Также глава региона сообщил о новых назначениях в правительстве области.

мурманская область

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманская область, арктика