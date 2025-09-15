Рейтинг@Mail.ru
Культурный центр "Москвич" в столице получил новую подсветку - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:28 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/moskvich-2042006727.html
Культурный центр "Москвич" в столице получил новую подсветку
Культурный центр "Москвич" в столице получил новую подсветку - РИА Новости, 15.09.2025
Культурный центр "Москвич" в столице получил новую подсветку
Специалисты комплекса городского хозяйства оснастили новой архитектурно-художественной подсветкой здание культурного центра "Москвич" на юго-востоке столицы,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:28:00+03:00
2025-09-15T12:28:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастили новой архитектурно-художественной подсветкой здание культурного центра "Москвич" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработали специальный проект организации освещения здания культурного центра "Москвич", расположенного по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15. Энергетики смонтировали в общей сложности более 140 современных светодиодных осветительных приборов. В верхней части фасада они подчеркивают конструктивные особенности здания, дополнительно подсвечиваются колонны", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что система предусматривает два основных режима работы - повседневный и праздничный. "Для подсветки венчающего объема фасада в повседневном режиме используется статичный свет, который превращается в динамичный во время праздников. Колонны здания подсвечены прожекторами с нейтрально-белым светом, что подчеркивает строгость и изящество архитектурных форм, одновременно сохраняя естественную цветовую гамму", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. "В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов", - уточнил Бирюков.
https://ria.ru/20250915/biryukov-2042006109.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Культурный центр "Москвич" в столице получил новую подсветку

Бирюков: культурный центр "Москвич" в столице получил новую подсветку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастили новой архитектурно-художественной подсветкой здание культурного центра "Москвич" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения здания культурного центра "Москвич", расположенного по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15. Энергетики смонтировали в общей сложности более 140 современных светодиодных осветительных приборов. В верхней части фасада они подчеркивают конструктивные особенности здания, дополнительно подсвечиваются колонны", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что система предусматривает два основных режима работы - повседневный и праздничный.
"Для подсветки венчающего объема фасада в повседневном режиме используется статичный свет, который превращается в динамичный во время праздников. Колонны здания подсвечены прожекторами с нейтрально-белым светом, что подчеркивает строгость и изящество архитектурных форм, одновременно сохраняя естественную цветовую гамму", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.
"В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов", - уточнил Бирюков.
День города в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Столичные системы жизнеобеспечения в День города работали штатно
12:26
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала