Культурный центр "Москвич" в столице получил новую подсветку

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастили новой архитектурно-художественной подсветкой здание культурного центра "Москвич" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработали специальный проект организации освещения здания культурного центра "Москвич", расположенного по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15. Энергетики смонтировали в общей сложности более 140 современных светодиодных осветительных приборов. В верхней части фасада они подчеркивают конструктивные особенности здания, дополнительно подсвечиваются колонны", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что система предусматривает два основных режима работы - повседневный и праздничный. "Для подсветки венчающего объема фасада в повседневном режиме используется статичный свет, который превращается в динамичный во время праздников. Колонны здания подсвечены прожекторами с нейтрально-белым светом, что подчеркивает строгость и изящество архитектурных форм, одновременно сохраняя естественную цветовую гамму", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. "В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов", - уточнил Бирюков.
