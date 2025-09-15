Рейтинг@Mail.ru
11:29 15.09.2025 (обновлено: 14:27 15.09.2025)
Сотрудники МЧС спасли двух котов при пожаре на востоке Москвы
Сотрудники МЧС спасли двух котов при пожаре на востоке Москвы
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Двух котов спасли сотрудники МЧС в понедельник при пожаре в многоэтажном жилом доме на востоке Москвы, на момент возникновения возгорания в квартире не было хозяев, сообщает столичный главк министерства в своем Telegram-канале. "На Большой Черкизовской улице сотрудники МЧС во время пожара спасли двух котов. При проверке помещений звено газодымозащитной службы на балконе горящей квартиры обнаружило двух домашних питомцев. На момент возникновения загорания хозяев в квартире не было", — говорится в сообщении. Отмечается, что "огнеборцы вынесли бедолаг на свежий воздух, сейчас жизни пушистых ничего не угрожает". При пожаре на шестом этаже этого же дома с верхних этажей при помощи специальных устройств были спасены пять человек. Борьбу с огнем вели более 20 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. "Нам важна каждая жизнь!" — подчеркивает столичный главк МЧС России.
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Двух котов спасли сотрудники МЧС в понедельник при пожаре в многоэтажном жилом доме на востоке Москвы, на момент возникновения возгорания в квартире не было хозяев, сообщает столичный главк министерства в своем Telegram-канале.
"На Большой Черкизовской улице сотрудники МЧС во время пожара спасли двух котов. При проверке помещений звено газодымозащитной службы на балконе горящей квартиры обнаружило двух домашних питомцев. На момент возникновения загорания хозяев в квартире не было", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "огнеборцы вынесли бедолаг на свежий воздух, сейчас жизни пушистых ничего не угрожает".
При пожаре на шестом этаже этого же дома с верхних этажей при помощи специальных устройств были спасены пять человек. Борьбу с огнем вели более 20 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.
"Нам важна каждая жизнь!" — подчеркивает столичный главк МЧС России.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Москве из горящей квартиры спасли троих человек
