https://ria.ru/20250915/moskva-2041989363.html

Сотрудники МЧС спасли двух котов при пожаре на востоке Москвы

Сотрудники МЧС спасли двух котов при пожаре на востоке Москвы - РИА Новости, 15.09.2025

Сотрудники МЧС спасли двух котов при пожаре на востоке Москвы

Двух котов спасли сотрудники МЧС в понедельник при пожаре в многоэтажном жилом доме на востоке Москвы, на момент возникновения возгорания в квартире не было... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T11:29:00+03:00

2025-09-15T11:29:00+03:00

2025-09-15T14:27:00+03:00

хорошие новости

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041988449_0:88:697:480_1920x0_80_0_0_f645639de58de2b00a3cd33bcd9b418c.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Двух котов спасли сотрудники МЧС в понедельник при пожаре в многоэтажном жилом доме на востоке Москвы, на момент возникновения возгорания в квартире не было хозяев, сообщает столичный главк министерства в своем Telegram-канале. "На Большой Черкизовской улице сотрудники МЧС во время пожара спасли двух котов. При проверке помещений звено газодымозащитной службы на балконе горящей квартиры обнаружило двух домашних питомцев. На момент возникновения загорания хозяев в квартире не было", — говорится в сообщении. Отмечается, что "огнеборцы вынесли бедолаг на свежий воздух, сейчас жизни пушистых ничего не угрожает". При пожаре на шестом этаже этого же дома с верхних этажей при помощи специальных устройств были спасены пять человек. Борьбу с огнем вели более 20 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. "Нам важна каждая жизнь!" — подчеркивает столичный главк МЧС России.

https://ria.ru/20250914/kvartira-2041877949.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)