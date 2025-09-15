https://ria.ru/20250915/moshenniki-2041941011.html

В Госдуме объяснили, почему нельзя перезванивать незнакомцам

В Госдуме объяснили, почему нельзя перезванивать незнакомцам - РИА Новости, 15.09.2025

В Госдуме объяснили, почему нельзя перезванивать незнакомцам

Мошенники стараются вынудить человека перезвонить на незнакомый номер и имитируют работу колл-центра, чтобы снизить бдительность, предупредил в беседе с РИА... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T03:39:00+03:00

2025-09-15T03:39:00+03:00

2025-09-15T06:06:00+03:00

общество

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004057704_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_89712c804ade9ad2e1617e7d200f94a5.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Мошенники стараются вынудить человека перезвонить на незнакомый номер и имитируют работу колл-центра, чтобы снизить бдительность, предупредил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ"). "Этот трюк используется мошенниками, чтобы вытянуть человека из чатов и писем в обычный телефонный звонок. Как только вы сами набираете номер, психология начинает работать в их пользу: кажется, что инициатива у вас, значит источник "надежнее", психологически кажется, что это безопаснее и вы сами имеете контроль над тем, кому звоните, но это так только кажется", — сказал Гаврилов. По его словам, под это ощущение легче продиктовать цифры, подтвердить "операцию по защите счета" или пройти "быструю идентификацию". "В переписке остаются скриншоты и ссылки, которые можно проверить и переслать знакомым. В разговоре таких следов почти нет: остаются только ваши эмоции и уверенный голос на другом конце", — отметил парламентарий. Гаврилов подчеркнул, что телефония очень удобна для маскировки."На линии разыгрывают целый спектакль: автоинформатор с правильной мелодией, "очередь ожидания", перевод на "старшего специалиста", шум открытого офиса. Такие детали снимают настороженность и создают картинку "службы безопасности". Плюс технические приемы: виртуальные АТС, переадресации, номера‑двойники, короткие внутренние добавочные. Когда вы звоните сами, фильтры антиспама и предупреждения про подозрительные вызовы не срабатывают — система не отмечает исходящий номер как подозрительный, и вы меньше сомневаетесь", — рассказал депутат. Также Гаврилов объяснил, что массовые исходящие обзвоны быстро блокируют операторы и приложения, но зато входящий поток — когда люди перезванивают — рассеивает нагрузку. "Меньше жалоб, ниже заметность. В голосовом меню удобно "собирать" данные: "нажмите 1, чтобы подтвердить карточку", "введите последние цифры", "повторите код, чтобы отменить списание". Тональные сигналы легко записать, а дальше — дело техники. Ещё один мотив — ваша речь. Некоторые банки применяют голосовые шаблоны для идентификации. Несколько минут разговора дают преступникам достаточную фонограмму для попыток обмана в других каналах, в том числе и для обмана менеджера банка от вашего имени по телефону", — сказал он. По словам Гаврилова, прием телефонии удобен тем, что в разговоре человека запросто уводят темпом и напором, в то время как в письме ошибки бросаются в глаза и это может насторожить. "Сначала пугают "блокировкой", затем "успокаивают", предлагают "прямую линию со службой безопасности банка", торопят: "осталось две минуты". Пока вы держите трубку, человек на линии успевает подстроить легенду под ваши ответы, уточнить банк, модель телефона, оператора, регион — и выстроить следующий шаг", — отметил депутат. Парламентарий объяснил, что обратный звонок мошенникам нужен для того, чтобы лишить потенциальную жертву времени на проверку и доказательств."Противоядие простое: не звоните по номерам из сообщений, не перезванивайте на подозрительные незнакомые номера без маркировки или с пометкой "спам", ищите контакты банка самостоятельно на официальном сайте вручную или на обратной стороне карты; не диктуйте коды и реквизиты под голос "оператора на линии" или "службы безопасности", каким бы убедительным он ни казался. Пауза и проверка возвращают вам контроль над ситуацией", — заключил он.

https://ria.ru/20250912/sberbank-2041523580.html

https://ria.ru/20250910/moshenniki-2040986367.html

https://ria.ru/20250902/mvd-2039151244.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф