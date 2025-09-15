https://ria.ru/20250915/moor-2042096175.html

Александр Моор: Тюмень предлагает бизнесу модель технологического брокера

Тюменская область по многим показателям, включая темпы роста инвестиций, уверенно занимает достойное место среди регионов-лидеров. О комплексной работе по... РИА Новости, 15.09.2025

промышленно-энергетический форум tnf 2025

интервью

александр моор

тюменская область

поддержка бизнеса

Тюменская область по многим показателям, включая темпы роста инвестиций, уверенно занимает достойное место среди регионов-лидеров. О комплексной работе по повышению инвестиционной привлекательности, импортозамещении и создании кооперационных цепочек в нефтегазовой отрасли, а также о малом бизнесе и кадровой стратегии рассказал РИА Новости на полях Промышленно-энергетического форума TNF 2025 губернатор области Александр Моор. - Какие ключевые темы будете обсуждать на форуме, с какими инициативами выступите, какие проекты поддержите? - Каждый из четырех дней форума имеет свою специализацию. Первый день, как правило, посвящен молодежи, студентам и, в целом, кадровому обеспечению отрасли. Ребята, которые учатся и выбирают для себя будущее, смогут увидеть, что же такое современная нефтегазовая, энергетическая и промышленная сфера. Второй день — это всегда о технологиях, когда мы проводим технологические сессии для нефтегазовых заказчиков, где большие и средние компании могут представить им свои разработки. День стратегии — это о будущем, о том, какие цели мы видим и как будет двигаться наша страна в рамках реализации стратегии до 2050 года. И четвертый день не менее важен: это цифровой день, где обсудим вопросы цифровизации нефтегазовой отрасли, в том числе вопросы безопасности. Формируя программу нашего форума и цели его проведения, мы всегда исходим из максимальной прикладной значимости. Мы хотим, чтобы здесь все, кто пожелает, выставили самые разные разработки, а нефтегазовые компании их увидели. И мы уже получаем результаты консолидации усилий, когда не только отдельная компания представляет свои результаты, а уже ряд предприятий демонстрирует совместные результаты на общих стендах. Хотим создать максимально открытую площадку для всех производителей, всех регионов страны, чтобы обмениваться мнениями, показывать самый современный уровень технологий. И это не только готовые изделия, это и прототипы, идеи, которые требуют своей разработки, ждут своего заказчика. И наша миссия — быть на острие технологического лидерства, стать технологическим хабом, где встречаются самые неожиданные решения. Мы предлагаем модель взаимодействия, которую мы называем "технологический брокер". Это наш нефтегазовый кластер. В чем его суть? Наши крупные нефтегазовые компании сегодня столкнулись с большими вызовами в виде санкций. Нужен ремонт, нужны запчасти, нужно новое оборудование. Для небольшой компании всегда сложно стать контрагентом крупной компании. Поэтому наш нефтегазовый кластер, куда входят около 200 предприятий из разных регионов, выступает единым окном. Компания-заказчик ставит задачу, мы ее берем в работу, собираем пул компаний, у которых есть технологии, либо есть возможность их разработать, выстраиваем работу. Заказчик, в свою очередь, гарантирует финансирование, испытание продукта на своих мощностях. Мы, как технологический брокер, гарантируем качество, сроки и стоимость продукта, адекватную импортным аналогам. Мы уже реализовали более 12 таких проектов и впереди еще много интересных. Самое важное, что мы показали нашим крупным заказчикам, что такая модель работает. Они в нас верят. Мы считаем, что за такой моделью взаимодействия будущее, и здесь важно не конкурировать, а сотрудничать. - В ходе ПМЭФ Вы говорили о росте инвестиционной привлекательности региона. За счет чего это происходит, какие прогнозы по динамике инвестиций на этот и будущие годы? - Наше преимущество в том, что у нас есть долгосрочная стратегия развития, которой мы придерживаемся, но при этом мы достаточно гибки для того, чтобы оперативно реагировать на меняющиеся обстоятельства. Долгосрочная стратегия дает всем компаниям, которые уже работают в Тюменской области и которые только присматриваются, понимание того, что здесь можно работать на долгосрочной основе, правила игры не будут меняться, преференции и льготы сохранятся. Но при этом мы можем оперативно реагировать на текущие и новые вызовы. В подтверждение моих слов, рост инвестиций в первом полугодии 2025 года составил 15% к 2024 году, и по итогам года мы будем в плюсе. Я думаю, что достаточно жесткая денежная политика ЦБ приведет к снижению инфляции до целевых уровней, и у регулятора появится возможность для дальнейшего снижения ставки. Тогда многие проекты, которые сегодня притормаживаются, будут запущены, и мы продолжим набирать темп. Именно для этого нужно проводить сейчас такие форумы и выставки, чтобы на уровне мозговых штурмов быть готовыми к активизации проектов. Последовательная долгосрочная политика, позволяет нам быть уверенными, что проекты в нефтегазовой сфере, в нефтехимии, в промышленности будут реализовываться, и действующие предприятия будут расширяться. - Помимо нефтегаза, какие еще отрасли двигают экономику региона? - Инвестиции идут в самые разные сферы. Например, в туризм. Конечно, по инвестиционной емкости он не сравним с нефтегазом. Но если мы говорим о динамике и интересе, то внутренний туризм сегодня бурно развивается. Устойчивый интерес есть к проектам в сельском хозяйстве. В строительстве пока наблюдаем некоторый сдвиг вправо по проектам, но здесь очень большой потенциал, и он начнет реализовываться, как только ключевая ставка еще немного снизится. В прошлом году достигли рекорда: строим 1,5 квадратных метра на человека. Также интересные проекты есть в индустрии строительных материалов. - Как регион справляется с общей для страны проблемой дефицита кадров? Какая тенденция преобладает: привлечение нужных людей извне или выращивание своих специалистов? - Используем все возможности. Безусловно, очень важно насытить рынок труда нужным количеством специалистов, обладающих нужными компетенциями. Поэтому система профессионального образования должна стать более эффективной и подстраиваться под существующие и перспективные проекты. У нас есть проект "Кадры под ключ", когда мы с действующим предприятием или с социальным инвестором заключаем соглашение и готовим под него людей нужной квалификации. Ребята, получающие среднее профессиональное образование, уже работают на этом оборудовании, на этих технологиях, и по окончании учебы приходят работать в компанию. Процент трудоустройства очень высокий - 92%. Но мы понимаем, что тем количеством школьников, которые поступают в СПО или вузы, мы текущие потребности не закроем. Поэтому многие компании привлекают на работу людей из других регионов. И здесь важный фактор не только заработная плата. Люди, когда принимают решение о переезде, смотрят на регион, на город, насколько комфортно, какое качество образования, медицины, чем можно заняться в свободное время. Поэтому мы стараемся комплексно развивать нашу городскую среду, областную столицу, и про другие города не забываем. - Как идет импортозамещение нефтесервисного оборудования после ухода западных компаний? Справляются ли российские специалисты? - Многое делать научились. Если посмотрим динамику нашей выставки, и сравним с 2021 или 2022 годами, количество продуктов реального импортозамещения резко выросло, причем, вырос уровень сложности. Например, флот ГРП (комплекс оборудования для гидроразрыва пласта с целью увеличения добычи), здесь практически полностью оборудование заменили на российское. Появилось очень много программного обеспечения с применением ИИ, которое нефтяники используют и для анализа месторождения, и для управления непосредственно добычей. Все, что было импортное, сегодня замещается. Не говоря уже о каких-то простых вещах, отдельных элементах, узлах, которые сегодня наши ребята выпускают, причем, из материалов, позволяющих повышать эффективность использования. Путь этот длинный, но мы научились это делать, и наша промышленность получила мощный импульс развития. Уверен, что по ключевым направлениям мы сможем себя сделать действительно независимыми и производить продукцию мирового уровня. - Участвует ли в импортозамещении оборудования малый и средний бизнес? Как область помогает развитию МСП? - Больше половины компаний на нашей выставке — это компании малого и среднего бизнеса. Именно они могут очень быстро и эффективно реагировать на все вызовы. Но в одиночку они не могут стать подрядчиком крупных заказчиков. Их нужно консолидировать, выстраивая нужные кооперационные цепочки, и делая один большой продукт. Тогда каждый участник этого консорциума может быть очень эффективным. В целом же, количество субъектов МСП в области быстро растет. У нас действуют одни из самых низких ставок упрощенной системы налогообложения. Есть много мер налоговой поддержки, различные субсидии, льготные займы. В наших индустриальных парках доступна льготная аренда земли под строительство предприятий, льготная аренда помещений. Все эти меры финансовой поддержки важны, но бизнесу сегодня нужен прежде всего гарантированный долгосрочный рынок сбыта. Именно в нефтегазовой сфере сегодня нам удается создавать не просто условия для разовых сделок здесь и сейчас, а выстраивать долгосрочные взаимоотношения, которые выгодны заказчикам и дают возможность получать хороший конечный продукт. Наша выставка, наш форум, это как раз создание рынка сбыта, создание этих условий, что сегодня даже более ценно, чем просто финансовая поддержка. Если будет рынок, если будет, кому продавать, то даже при высокой ставке бизнес будет развиваться. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября.

