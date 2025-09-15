Рейтинг@Mail.ru
Молдавия отсекает Приднестровье от участия в выборах, считает депутат ПМР - РИА Новости, 15.09.2025
21:36 15.09.2025
Молдавия отсекает Приднестровье от участия в выборах, считает депутат ПМР
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
ТИРАСПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Власти Молдавии отсекают жителей Приднестровья от участия в выборах, заявил в понедельник депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для граждан Молдавии, проживающих за пределами республики, будет открыт 301 избирательный участок, в том числе два участка в РФ. Для жителей Приднестровья откроют 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. "Отсекают приднестровских избирателей, потому что они им не нужны. Власти нужна только диаспора, которая находится в западных странах - это Европа, Евросоюз большей частью, и Северная Америка, США и Канада. Они там рассчитывают, быть может, это не исключено, массовые вбросы сделать на несколько сотен тысяч бюллетеней", - сказал Сафонов в эфире телеканала ТСВ. Депутат ПМР обратил внимание на то, что ЦИК Молдавии напечатает для жителей Приднестровья только 23,5 тысячи бюллетеней, а для диаспоры на Западе - от 864 тысяч до миллиона. "Приднестровцы в данном случае могут оспорить и испортить ту картину, которую режим президента Молдовы Майи Санду для себя уже нарисовал", - отметил Сафонов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду
Мужчина голосует на избирательном участке в Молдавии
© РИА Новости / Родион Прока
Мужчина голосует на избирательном участке в Молдавии. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Власти Молдавии отсекают жителей Приднестровья от участия в выборах, заявил в понедельник депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для граждан Молдавии, проживающих за пределами республики, будет открыт 301 избирательный участок, в том числе два участка в РФ. Для жителей Приднестровья откроют 12 участков, что втрое меньше, чем раньше.
