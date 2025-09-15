Молдавия отсекает Приднестровье от участия в выборах, считает депутат ПМР
Сафонов: Молдавия отсекает жителей Приднестровья от участия в выборах
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке в Молдавии
Мужчина голосует на избирательном участке в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Власти Молдавии отсекают жителей Приднестровья от участия в выборах, заявил в понедельник депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Отсекают приднестровских избирателей, потому что они им не нужны. Власти нужна только диаспора, которая находится в западных странах - это Европа, Евросоюз большей частью, и Северная Америка, США и Канада. Они там рассчитывают, быть может, это не исключено, массовые вбросы сделать на несколько сотен тысяч бюллетеней", - сказал Сафонов в эфире телеканала ТСВ.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что ЦИК Молдавии напечатает для жителей Приднестровья только 23,5 тысячи бюллетеней, а для диаспоры на Западе - от 864 тысяч до миллиона.
"Приднестровцы в данном случае могут оспорить и испортить ту картину, которую режим президента Молдовы Майи Санду для себя уже нарисовал", - отметил Сафонов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В ПМР заявили о готовности к переговорам с Кишиневом после выборов
8 сентября, 21:48