15.09.2025
В Молдавии Партия коммунистов сообщила, что власти запугивают избирателей
18:37 15.09.2025
В Молдавии Партия коммунистов сообщила, что власти запугивают избирателей
КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Оппозиционная Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) рассказала наблюдателям за парламентскими выборами в Молдавии от ОБСЕ о том, как власти республики запугивают избирателей, сообщает в понедельник пресс-служба политсилы. "Руководство ПКРМ – председатель партии Владимир Воронин и секретари ЦК ПКРМ Диана Караман и Константин Старыш провели встречу с представителями миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами. В целом представители ПКРМ охарактеризовали обстановку накануне выборов как тревожную, учитывая давление и запугивание избирателей со стороны властей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Компартии. Воронин подробно рассказал о ходе избирательной кампании, выразив озабоченность тем, что правящая партия "Действие и солидарность" пользуется административным ресурсом, внешней поддержкой некоторых европейских лидеров. Особое внимание было акцентировано на предвзятой работе Центральной Избирательной Комиссии, большинство мест в которой занимают представители правящей партии. Коммунисты отметили, что ПДС пытается через запугивания и возведение искусственных барьеров снизить явку избирателей в тех регионах, которые традиционно голосуют за лево-патриотические силы – в Гагаузии, Приднестровье, Российской Федерации. "Голосование диаспоры в Европейских государствах достаточно сложно обеспечить надлежащим контролем оппозиции, поскольку число участков увеличено, они открываются вне всякой логики, в неподходящих и не соответствующих стандартам местах. Что создает возможность для манипуляций голосами избирателей и фальсификации результатов выборов", - добавили представители Компартии. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
