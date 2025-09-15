Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии вырос поток синтетических наркотиков с Украины
18:18 15.09.2025
В Молдавии вырос поток синтетических наркотиков с Украины
В Молдавии вырос поток синтетических наркотиков с Украины - РИА Новости, 15.09.2025
В Молдавии вырос поток синтетических наркотиков с Украины
Министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитин заявила, что конфликт на Украине привел к изменению логистических маршрутов наркоторговцев и росту... РИА Новости, 15.09.2025
в мире
молдавия
украина
наркотики
КИШИНЕВ, 15 сен – РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитин заявила, что конфликт на Украине привел к изменению логистических маршрутов наркоторговцев и росту поставок синтетических наркотиков из этой страны в Молдавию. "Мы наблюдаем рост числа уголовных дел по всем видам наркоторговли и запрещенных веществ. Этот рост обусловлен двумя факторами. С одной стороны, это война на Украине. Соседняя страна является одним из рынков сбыта синтетических наркотиков. Происходит изменение логистической цепочки, соответственно, в Молдавию поступает больше синтетических наркотиков и не только", — заявила Мисаил-Никитин в эфире онлайн-канала R-Live. Глава молдавского МВД отметила, что усиление потока связано не только с географической близостью страны и происходящим на ее территории военным конфликтом, но и с тем, как трансформируются маршруты доставки наркотиков. По ее словам, МВД республики фиксирует случаи, когда синтетические вещества проходят через несколько транзитных стран, прежде чем оказываются внутри республики. Мисаил-Никитин подчеркнула необходимость усиления контроля на границе, улучшения сотрудничества с соседями и международными правоохранительными структурами, а также разработки новых мер по перехвату нелегальных поставок.
молдавия
украина
в мире, молдавия, украина, наркотики
В мире, Молдавия, Украина, Наркотики
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 сен – РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитин заявила, что конфликт на Украине привел к изменению логистических маршрутов наркоторговцев и росту поставок синтетических наркотиков из этой страны в Молдавию.
"Мы наблюдаем рост числа уголовных дел по всем видам наркоторговли и запрещенных веществ. Этот рост обусловлен двумя факторами. С одной стороны, это война на Украине. Соседняя страна является одним из рынков сбыта синтетических наркотиков. Происходит изменение логистической цепочки, соответственно, в Молдавию поступает больше синтетических наркотиков и не только", — заявила Мисаил-Никитин в эфире онлайн-канала R-Live.
Глава молдавского МВД отметила, что усиление потока связано не только с географической близостью страны и происходящим на ее территории военным конфликтом, но и с тем, как трансформируются маршруты доставки наркотиков. По ее словам, МВД республики фиксирует случаи, когда синтетические вещества проходят через несколько транзитных стран, прежде чем оказываются внутри республики.
Мисаил-Никитин подчеркнула необходимость усиления контроля на границе, улучшения сотрудничества с соседями и международными правоохранительными структурами, а также разработки новых мер по перехвату нелегальных поставок.
