Эксперт объяснил, зачем власти Молдавии поднимают антироссийскую шумиху - РИА Новости, 15.09.2025
17:09 15.09.2025
Эксперт объяснил, зачем власти Молдавии поднимают антироссийскую шумиху
ТИРАСПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Официальный Кишинев надеется с помощью антироссийской истерии сохранить у власти в Молдавии правящую проевропейскую партию "Действие и солидарность" (ПДС), победив на парламентских выборах 28 сентября, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "В Европе нагнетается антироссийская истерия на протяжении многих лет, поэтому не удивительно, что для ее поддержания придумываются все новые фобии одна нелепей другой. Удивительно, что кто-то этому все еще верит. В свою очередь Кишинев надеется с помощью такой истерии сохранить у власти проевропейскую партию", - сказал Шорников. По его словам, сейчас перед ЕС стоит задача поддержать на выборах в Молдавии правящую партию и президента Майю Санду, поэтому надо сагитировать молдавского избирателя, находящегося на заработках в странах ЕС прийти 28 сентября к одному из участков и отдать свой голос действующей партии власти. "Раньше проблемы в том, чтобы организовать массовость голосования молдавской диаспоры в странах ЕС не было. Многие были искренне убеждены, что евроинтеграция – это лучшее, что можно желать для Молдовы, многие верили в честность и аскетизм Майи Санду. А потому в дни выборов мы видели многотысячные очереди к участкам", - отметил собеседник агентства. Однако, по его мнению, сейчас ситуация резко изменилась. "Молдавская диаспора сильно разочарована в Майе Санду лично, но хуже не это, многие очень разочаровались в идее евроинтеграции для своей страны. Активность молдавского избирателя в ЕС и США резко падает, при этом в соцсетях множатся критические замечания о политике Кишинева, который не сделал ничего для улучшения жизни в стране и для защиты интересов молдавской диаспоры", - заметил эксперт. Он полагает, что рассчитывать на массовость голосования на Западе не приходится, а те, кто все же проголосует, вполне вероятно отдадут свой голос против ПДС. "Все это означает сужение возможностей по использованию на зарубежных участках ресурса фальсификаций", - уточнил Шорников. При этом он напомнил, депутат Европейского парламента от Румынии Зигфрид Мурешан заявил, что "Россия использует Беларусь для атаки на Европу и хочет сделать то же самое с Республикой Молдова". "Зигфрид Мурешан не зря бьет тревогу. Он действует по- старому геббельсовскому принципу – чем страшнее ложь, тем охотней в нее верят. Он рассчитывает, что страх погонит молдавскую диаспору снова отдать свои голоса за европейских марионеток. Но что он может противопоставить очевидным фактам милитаризации Молдовы и нагнетанию русофобии в стране? То, что Кремль будет использовать Молдову для своего нападения на ЕС. На воре, как говорится, и шапка горит", - подчеркнул Шорников.
Эксперт объяснил, зачем власти Молдавии поднимают антироссийскую шумиху

Шорников: Кишинев с помощью антироссийской шумихи хочет удержать власть

ТИРАСПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Официальный Кишинев надеется с помощью антироссийской истерии сохранить у власти в Молдавии правящую проевропейскую партию "Действие и солидарность" (ПДС), победив на парламентских выборах 28 сентября, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Европе нагнетается антироссийская истерия на протяжении многих лет, поэтому не удивительно, что для ее поддержания придумываются все новые фобии одна нелепей другой. Удивительно, что кто-то этому все еще верит. В свою очередь Кишинев надеется с помощью такой истерии сохранить у власти проевропейскую партию", - сказал Шорников.
По его словам, сейчас перед ЕС стоит задача поддержать на выборах в Молдавии правящую партию и президента Майю Санду, поэтому надо сагитировать молдавского избирателя, находящегося на заработках в странах ЕС прийти 28 сентября к одному из участков и отдать свой голос действующей партии власти.
"Раньше проблемы в том, чтобы организовать массовость голосования молдавской диаспоры в странах ЕС не было. Многие были искренне убеждены, что евроинтеграция – это лучшее, что можно желать для Молдовы, многие верили в честность и аскетизм Майи Санду. А потому в дни выборов мы видели многотысячные очереди к участкам", - отметил собеседник агентства.
Однако, по его мнению, сейчас ситуация резко изменилась. "Молдавская диаспора сильно разочарована в Майе Санду лично, но хуже не это, многие очень разочаровались в идее евроинтеграции для своей страны. Активность молдавского избирателя в ЕС и США резко падает, при этом в соцсетях множатся критические замечания о политике Кишинева, который не сделал ничего для улучшения жизни в стране и для защиты интересов молдавской диаспоры", - заметил эксперт.
Он полагает, что рассчитывать на массовость голосования на Западе не приходится, а те, кто все же проголосует, вполне вероятно отдадут свой голос против ПДС. "Все это означает сужение возможностей по использованию на зарубежных участках ресурса фальсификаций", - уточнил Шорников. При этом он напомнил, депутат Европейского парламента от Румынии Зигфрид Мурешан заявил, что "Россия использует Беларусь для атаки на Европу и хочет сделать то же самое с Республикой Молдова". "Зигфрид Мурешан не зря бьет тревогу. Он действует по- старому геббельсовскому принципу – чем страшнее ложь, тем охотней в нее верят. Он рассчитывает, что страх погонит молдавскую диаспору снова отдать свои голоса за европейских марионеток. Но что он может противопоставить очевидным фактам милитаризации Молдовы и нагнетанию русофобии в стране? То, что Кремль будет использовать Молдову для своего нападения на ЕС. На воре, как говорится, и шапка горит", - подчеркнул Шорников.
