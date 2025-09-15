https://ria.ru/20250915/minoborony-2042002046.html

ВС России освободили Ольговское в Запорожской области

ВС России освободили Ольговское в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2025

ВС России освободили Ольговское в Запорожской области

Российские военнослужащие освободили село Ольговское Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T12:08:00+03:00

2025-09-15T12:08:00+03:00

2025-09-15T13:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029492525_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_287f0e908eaf0296ba6b5ad3bcd05b7e.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили село Ольговское Запорожской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области", — говорится в публикации.При этом бойцы поразили формирования четырех бригад противника в районах Великомихайловки, Гавриловки, Маломихайловки, Новониколаевки в Днепропетровской области, а также Новоивановки в Запорожской.ВСУ в зоне действий группировки потеряли:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео об освобождении населенного пункта Ольговское в Запорожской области 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-15T12:08 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)