Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Ольговское в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 15.09.2025 (обновлено: 13:35 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/minoborony-2042002046.html
ВС России освободили Ольговское в Запорожской области
ВС России освободили Ольговское в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2025
ВС России освободили Ольговское в Запорожской области
Российские военнослужащие освободили село Ольговское Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:08:00+03:00
2025-09-15T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029492525_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_287f0e908eaf0296ba6b5ad3bcd05b7e.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили село Ольговское Запорожской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области", — говорится в публикации.При этом бойцы поразили формирования четырех бригад противника в районах Великомихайловки, Гавриловки, Маломихайловки, Новониколаевки в Днепропетровской области, а также Новоивановки в Запорожской.ВСУ в зоне действий группировки потеряли:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео об освобождении населенного пункта Ольговское в Запорожской области
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-15T12:08
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029492525_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_8172d06786f7c56ca3ca55dd8f151b55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Ольговское в Запорожской области

Российские войска освободили село Ольговское в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили село Ольговское Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области", — говорится в публикации.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Восток" освободили Ольговское в Запорожской области
Подразделения группировки Восток освободили Ольговское в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Ольговское в Запорожской области
При этом бойцы поразили формирования четырех бригад противника в районах Великомихайловки, Гавриловки, Маломихайловки, Новониколаевки в Днепропетровской области, а также Новоивановки в Запорожской.
ВСУ в зоне действий группировки потеряли:
  • до 260 человек личного состава;
  • два танка;
  • боевую бронемашину;
  • десять автомобилей;
  • две станции радиоэлектронной борьбы;
  • склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала