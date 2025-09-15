https://ria.ru/20250915/minoborony-2042002046.html
ВС России освободили Ольговское в Запорожской области
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили село Ольговское Запорожской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области", — говорится в публикации.При этом бойцы поразили формирования четырех бригад противника в районах Великомихайловки, Гавриловки, Маломихайловки, Новониколаевки в Днепропетровской области, а также Новоивановки в Запорожской.ВСУ в зоне действий группировки потеряли:
