Милонов предложил запретить браки между двоюродными братьями и сестрами

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В России необходимо законодательно запретить браки между двоюродными братьями и сестрами, соответствующая инициатива будет внесена в Думу в ближайшее время, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. "В ближайшее время буду вносить инициативу (в Госдуму - ред.), которая категорически запретит браки между двоюродными братьями и сестрами. Это очень опасное явление и возможны различные нехорошие заболевания, нехорошие мутации, которые будут у детей", - сказал Милонов. Парламентарий добавил, что подобные браки все равно являются родственными. По его мнению, заключать их категорически нельзя. "В принципе, по нашей традиции это и не принято, это считалось совершенно недопустимым с моральной точки зрения, традиционной, но в законодательстве существует этот пробел", - заключил он.

