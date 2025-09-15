Рейтинг@Mail.ru
Мадуро надеется, что Венесуэла избавится от наркотрафика в следующем году - РИА Новости, 15.09.2025
22:34 15.09.2025
Мадуро надеется, что Венесуэла избавится от наркотрафика в следующем году
Мадуро надеется, что Венесуэла избавится от наркотрафика в следующем году - РИА Новости, 15.09.2025
Мадуро надеется, что Венесуэла избавится от наркотрафика в следующем году
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду, что его страна в следующем году сможет полностью избавиться от наркотрафика и присутствия вооруженных... РИА Новости, 15.09.2025
в мире
венесуэла
колумбия
николас мадуро
МЕХИКО, 15 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду, что его страна в следующем году сможет полностью избавиться от наркотрафика и присутствия вооруженных группировок на своей территории. "Надеюсь, что в следующем году Венесуэла станет на 100% свободной от любого вида наркотрафика и присутствия наркотеррористических групп", - сказал Мадуро в ходе пресс-конференции, которая транслируется в его соцсетях. По его словам, утверждения о том, что Венесуэла является источником наркотиков, - ложь, направленная на оправдание попыток внешнего давления. "В Венесуэле нет ни одного гектара коки. Когда на границе нашли три гектара посадок, мы их уничтожили. У нас нет лабораторий по производству кокаина, а те, что выявляем, сразу ликвидируем", - подчеркнул политик. Мадуро добавил, что основным производителем кокаина остается соседняя Колумбия, где, по его данным, выращивается около 400 тысяч гектаров коки.
венесуэла
колумбия
Новости
в мире, венесуэла, колумбия, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Колумбия, Николас Мадуро
Мадуро надеется, что Венесуэла избавится от наркотрафика в следующем году

Мадуро: Венесуэла в 2026 году полностью избавится от наркотрафика

© AP Photo / Ariana Cubillos Николас Мадуро
 Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 15 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду, что его страна в следующем году сможет полностью избавиться от наркотрафика и присутствия вооруженных группировок на своей территории.
"Надеюсь, что в следующем году Венесуэла станет на 100% свободной от любого вида наркотрафика и присутствия наркотеррористических групп", - сказал Мадуро в ходе пресс-конференции, которая транслируется в его соцсетях.
По его словам, утверждения о том, что Венесуэла является источником наркотиков, - ложь, направленная на оправдание попыток внешнего давления.
"В Венесуэле нет ни одного гектара коки. Когда на границе нашли три гектара посадок, мы их уничтожили. У нас нет лабораторий по производству кокаина, а те, что выявляем, сразу ликвидируем", - подчеркнул политик.
Мадуро добавил, что основным производителем кокаина остается соседняя Колумбия, где, по его данным, выращивается около 400 тысяч гектаров коки.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Мадуро назвал сумасбродным способ США бороться с наркотрафиком
Вчера, 21:31
 
В миреВенесуэлаКолумбияНиколас Мадуро
 
 
