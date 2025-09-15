https://ria.ru/20250915/maduro-2042116802.html

Мадуро надеется, что Венесуэла избавится от наркотрафика в следующем году

МЕХИКО, 15 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду, что его страна в следующем году сможет полностью избавиться от наркотрафика и присутствия вооруженных группировок на своей территории. "Надеюсь, что в следующем году Венесуэла станет на 100% свободной от любого вида наркотрафика и присутствия наркотеррористических групп", - сказал Мадуро в ходе пресс-конференции, которая транслируется в его соцсетях. По его словам, утверждения о том, что Венесуэла является источником наркотиков, - ложь, направленная на оправдание попыток внешнего давления. "В Венесуэле нет ни одного гектара коки. Когда на границе нашли три гектара посадок, мы их уничтожили. У нас нет лабораторий по производству кокаина, а те, что выявляем, сразу ликвидируем", - подчеркнул политик. Мадуро добавил, что основным производителем кокаина остается соседняя Колумбия, где, по его данным, выращивается около 400 тысяч гектаров коки.

