Мадуро посоветовал Трампу расследовать атаку на лодку в Карибском море

Мадуро посоветовал Трампу расследовать атаку на лодку в Карибском море

МЕХИКО, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после публикации видеозаписи атаки на лодку в Карибском море должен был первым инициировать расследование, поскольку речь идет о военном нападении на гражданских лиц, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Президент Соединённых Штатов должен приказать провести расследование, возглавляемое им самим, о том, кто ему передал это видео. Президенту США на пресс-конференции вручили видео, и он выложил его в своей социальной сети, не проверив данные, потому что вложили очень сильные слова в его уста. Он объявил, что там было 11 погибших, больше никто этого не объявил, ни один орган США", - заявил Мадуро в ходе пресс-конференции в Каракасе. Президент Венесуэлы отметил, что в его стране расследование обстоятельств случившегося продолжается, и выразил надежду, что результаты позволят добиться справедливости. "Это требует расследования на самом высоком уровне, потому что это видео военного характера. И официальная информация, которую дают, состоит в том, что это была атака военного характера, понимаете? Это было рассчитано и снято с нескольких камер. (Нападение - ред.) на гражданских лиц, которые не находились в состоянии войны и не угрожали военной силой никакой стране", - добавил Мадуро. Ранее министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что люди, погибшие в результате удара США по лодке в Карибском море, не имели отношения к преступной организации "Поезд Арагуа" и не занимались наркотрафиком. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за сведения, которые помогут арестовать Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Об этом она сказала после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. Госсекретарь США Марко Рубио 2 сентября сделал заявление, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее указали, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Поезд Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. Мадуро 3 сентября обвинил Рубио, что именно он фактически определяет политику Вашингтона в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против боливарианской республики.

