Мадуро назвал сумасбродным способ США бороться с наркотрафиком
Мадуро назвал нелогичным решение США бороться с наркотрафиком с помощью кораблей
© AP Photo / Matias DelacroixНиколас Мадуро
© AP Photo / Matias Delacroix
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 15 сен - РИА Новости. Решение США бороться с наркотрафиком с помощью военных кораблей, которые американские власти направили к берегам Венесуэлы, нелогичное и сумасбродное, считает президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"В Соединённых Штатах будут бороться с наркотрафиком с помощью кораблей с ракетами. Когда такое вообще было? Какая страна в мире это делала? Ни одна. Совершенно нелогично, экстравагантно, странно отправлять военный корабль, "разрушитель", как они его называют. Разрушитель идет, все бегите! Корабль с ракетами, с 380 военными высшего уровня, которые годами учатся обращаться с этими системами вооружения, для того, чтобы напасть на судно, занимающееся ловлей тунца", - сказал Мадуро журналистам.
США пригрозили венесуэльским наркоторговцам новыми ударами
3 сентября, 15:26
Правительство Венесуэлы сообщило, что 12 сентября американский эсминец USS Jason Dunham незаконно задержал в исключительной экономической зоне Венесуэлы в Карибском море рыболовецкое судно "Кармен Роса" с девятью моряками на борту.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Трамп заявил об ударе по судну с наркотиками венесуэльской банды
3 сентября, 00:31