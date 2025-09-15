Рейтинг@Mail.ru
21:31 15.09.2025
Мадуро назвал сумасбродным способ США бороться с наркотрафиком
в мире
венесуэла
сша
карибское море
николас мадуро
дональд трамп
КАРАКАС, 15 сен - РИА Новости. Решение США бороться с наркотрафиком с помощью военных кораблей, которые американские власти направили к берегам Венесуэлы, нелогичное и сумасбродное, считает президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. "В Соединённых Штатах будут бороться с наркотрафиком с помощью кораблей с ракетами. Когда такое вообще было? Какая страна в мире это делала? Ни одна. Совершенно нелогично, экстравагантно, странно отправлять военный корабль, "разрушитель", как они его называют. Разрушитель идет, все бегите! Корабль с ракетами, с 380 военными высшего уровня, которые годами учатся обращаться с этими системами вооружения, для того, чтобы напасть на судно, занимающееся ловлей тунца", - сказал Мадуро журналистам. Правительство Венесуэлы сообщило, что 12 сентября американский эсминец USS Jason Dunham незаконно задержал в исключительной экономической зоне Венесуэлы в Карибском море рыболовецкое судно "Кармен Роса" с девятью моряками на борту. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
в мире, венесуэла, сша, карибское море, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Карибское море, Николас Мадуро, Дональд Трамп
© AP Photo / Matias DelacroixНиколас Мадуро
© AP Photo / Matias Delacroix
Николас Мадуро. Архивное фото
КАРАКАС, 15 сен - РИА Новости. Решение США бороться с наркотрафиком с помощью военных кораблей, которые американские власти направили к берегам Венесуэлы, нелогичное и сумасбродное, считает президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"В Соединённых Штатах будут бороться с наркотрафиком с помощью кораблей с ракетами. Когда такое вообще было? Какая страна в мире это делала? Ни одна. Совершенно нелогично, экстравагантно, странно отправлять военный корабль, "разрушитель", как они его называют. Разрушитель идет, все бегите! Корабль с ракетами, с 380 военными высшего уровня, которые годами учатся обращаться с этими системами вооружения, для того, чтобы напасть на судно, занимающееся ловлей тунца", - сказал Мадуро журналистам.
Правительство Венесуэлы сообщило, что 12 сентября американский эсминец USS Jason Dunham незаконно задержал в исключительной экономической зоне Венесуэлы в Карибском море рыболовецкое судно "Кармен Роса" с девятью моряками на борту.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
