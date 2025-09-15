https://ria.ru/20250915/maduro-2042112404.html

Мадуро назвал сумасбродным способ США бороться с наркотрафиком

Мадуро назвал сумасбродным способ США бороться с наркотрафиком - РИА Новости, 15.09.2025

Мадуро назвал сумасбродным способ США бороться с наркотрафиком

Решение США бороться с наркотрафиком с помощью военных кораблей, которые американские власти направили к берегам Венесуэлы, нелогичное и сумасбродное, считает... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T21:31:00+03:00

2025-09-15T21:31:00+03:00

2025-09-15T21:31:00+03:00

в мире

венесуэла

сша

карибское море

николас мадуро

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963373908_149:488:2923:2048_1920x0_80_0_0_d85a6170c14e594f322ff1ef72c083d2.jpg

КАРАКАС, 15 сен - РИА Новости. Решение США бороться с наркотрафиком с помощью военных кораблей, которые американские власти направили к берегам Венесуэлы, нелогичное и сумасбродное, считает президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. "В Соединённых Штатах будут бороться с наркотрафиком с помощью кораблей с ракетами. Когда такое вообще было? Какая страна в мире это делала? Ни одна. Совершенно нелогично, экстравагантно, странно отправлять военный корабль, "разрушитель", как они его называют. Разрушитель идет, все бегите! Корабль с ракетами, с 380 военными высшего уровня, которые годами учатся обращаться с этими системами вооружения, для того, чтобы напасть на судно, занимающееся ловлей тунца", - сказал Мадуро журналистам. Правительство Венесуэлы сообщило, что 12 сентября американский эсминец USS Jason Dunham незаконно задержал в исключительной экономической зоне Венесуэлы в Карибском море рыболовецкое судно "Кармен Роса" с девятью моряками на борту. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.

https://ria.ru/20250903/udar-2039403325.html

https://ria.ru/20250903/tramp-2039224056.html

венесуэла

сша

карибское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, сша, карибское море, николас мадуро, дональд трамп