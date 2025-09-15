https://ria.ru/20250915/london-2042082036.html

Лондонская полиция уточнила количество задержанных на субботнем митинге

Лондонская полиция уточнила количество задержанных на субботнем митинге - РИА Новости, 15.09.2025

Лондонская полиция уточнила количество задержанных на субботнем митинге

Столичная служба полиции Великобритании в комментарии РИА Новости уточнила, что в ходе протеста правых в субботу было задержано 24 человека, опубликованная... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T17:56:00+03:00

2025-09-15T17:56:00+03:00

2025-09-15T17:57:00+03:00

в мире

лондон

великобритания

кир стармер

англия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041740907_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9affe6623eabf042ae7c03ed2f8c6e7.jpg

ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Столичная служба полиции Великобритании в комментарии РИА Новости уточнила, что в ходе протеста правых в субботу было задержано 24 человека, опубликованная ранее цифра 25 была ошибочной. В субботу полиция Лондона заявила, что в ходе акции было проведено 25 арестов, 26 силовиков пострадали. "Уточнение – всего было произведено 24 ареста... Предыдущее число включало две дублирующие записи", - заявили РИА Новости в пресс-службе лондонской полиции. В пресс-службе отметили, что трое из арестованных были женщинами, остальные - мужчинами. Старшему из задержанных 58 лет, младшему - 19, а средний возраст арестованных составляет 39 лет. Правонарушения, в которых подозреваются задержанные, включают нарушение общественного порядка, причинение ущерба, вовлечение в драки, нападение на сотрудника скорой помощи, владение холодным оружием, пьянство с нарушением общественного порядка, массовые беспорядки, нарушение закона о защите общественного порядка и препятствование городскому движению. Ранее британский правый активист Томми Робинсон, который возглавил протесты, охватившие Лондон в выходные, указал не непропорциональный негатив местных СМИ к акции несмотря на то, что полиция задержала всего 25 ее участников. В своем Telegram-канале Робинсон выложил изображение, сравнивающее количество задержаний на недавнем ежегодном карибском карнавале Ноттинг-Хилл (423), протесте группы Palestine Action (890) и субботней акции правых, в ходе которых полиция задержала всего 25 человек. Он заявил, что, несмотря не небольшое количество инцидентов традиционные СМИ хотят очернить именно акцию правых. Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.

https://ria.ru/20250914/protesty-2041759377.html

https://ria.ru/20250914/britaniya-2041856901.html

лондон

великобритания

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, великобритания, кир стармер, англия