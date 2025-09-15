Рейтинг@Mail.ru
Лондонская полиция уточнила количество задержанных на субботнем митинге
17:56 15.09.2025 (обновлено: 17:57 15.09.2025)
Лондонская полиция уточнила количество задержанных на субботнем митинге
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Столичная служба полиции Великобритании в комментарии РИА Новости уточнила, что в ходе протеста правых в субботу было задержано 24 человека, опубликованная ранее цифра 25 была ошибочной. В субботу полиция Лондона заявила, что в ходе акции было проведено 25 арестов, 26 силовиков пострадали. "Уточнение – всего было произведено 24 ареста... Предыдущее число включало две дублирующие записи", - заявили РИА Новости в пресс-службе лондонской полиции. В пресс-службе отметили, что трое из арестованных были женщинами, остальные - мужчинами. Старшему из задержанных 58 лет, младшему - 19, а средний возраст арестованных составляет 39 лет. Правонарушения, в которых подозреваются задержанные, включают нарушение общественного порядка, причинение ущерба, вовлечение в драки, нападение на сотрудника скорой помощи, владение холодным оружием, пьянство с нарушением общественного порядка, массовые беспорядки, нарушение закона о защите общественного порядка и препятствование городскому движению. Ранее британский правый активист Томми Робинсон, который возглавил протесты, охватившие Лондон в выходные, указал не непропорциональный негатив местных СМИ к акции несмотря на то, что полиция задержала всего 25 ее участников. В своем Telegram-канале Робинсон выложил изображение, сравнивающее количество задержаний на недавнем ежегодном карибском карнавале Ноттинг-Хилл (423), протесте группы Palestine Action (890) и субботней акции правых, в ходе которых полиция задержала всего 25 человек. Он заявил, что, несмотря не небольшое количество инцидентов традиционные СМИ хотят очернить именно акцию правых. Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.
в мире, лондон, великобритания, кир стармер, англия
В мире, Лондон, Великобритания, Кир Стармер, Англия
Лондонская полиция уточнила количество задержанных на субботнем митинге

© AP Photo / Joanna ChanАкция "Соединим королевство" в Лондоне
© AP Photo / Joanna Chan
Акция "Соединим королевство" в Лондоне
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Столичная служба полиции Великобритании в комментарии РИА Новости уточнила, что в ходе протеста правых в субботу было задержано 24 человека, опубликованная ранее цифра 25 была ошибочной.
В субботу полиция Лондона заявила, что в ходе акции было проведено 25 арестов, 26 силовиков пострадали.
"Уточнение – всего было произведено 24 ареста... Предыдущее число включало две дублирующие записи", - заявили РИА Новости в пресс-службе лондонской полиции.
В пресс-службе отметили, что трое из арестованных были женщинами, остальные - мужчинами. Старшему из задержанных 58 лет, младшему - 19, а средний возраст арестованных составляет 39 лет. Правонарушения, в которых подозреваются задержанные, включают нарушение общественного порядка, причинение ущерба, вовлечение в драки, нападение на сотрудника скорой помощи, владение холодным оружием, пьянство с нарушением общественного порядка, массовые беспорядки, нарушение закона о защите общественного порядка и препятствование городскому движению.
Ранее британский правый активист Томми Робинсон, который возглавил протесты, охватившие Лондон в выходные, указал не непропорциональный негатив местных СМИ к акции несмотря на то, что полиция задержала всего 25 ее участников. В своем Telegram-канале Робинсон выложил изображение, сравнивающее количество задержаний на недавнем ежегодном карибском карнавале Ноттинг-Хилл (423), протесте группы Palestine Action (890) и субботней акции правых, в ходе которых полиция задержала всего 25 человек. Он заявил, что, несмотря не небольшое количество инцидентов традиционные СМИ хотят очернить именно акцию правых.
Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.
В миреЛондонВеликобританияКир СтармерАнглия
 
 
