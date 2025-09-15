https://ria.ru/20250915/london-2042074062.html
В Лондоне полиция продолжает поиски нарушителей после митинга правых
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Британские правоохранительные органы продолжают поиски правонарушителей после прошедшего в субботу митинга правых, ожидаются новые задержания, заявили РИА Новости в столичной службе полиции Великобритании. В субботу полиция Лондона заявила, что в ходе акции было проведено 25 арестов, 26 силовиков пострадали. Позже полиция уточнила в комментарии РИА Новости, что было задержано 24 человека, опубликованная ранее цифра была ошибочной. "В настоящее время проводится расследование по факту произошедшего, сотрудники полиции работают над установлением других лиц, причастных к беспорядкам, с целью проведения дальнейших арестов в ближайшие дни и недели", - заявили РИА Новости в пресс-службе лондонской полиции. Ранее британский правый активист Томми Робинсон, который возглавил протесты, охватившие Лондон в выходные, указал на непропорциональный негатив местных СМИ к акции несмотря на то, что полиция задержала всего 25 ее участников. В своем Telegram-канале Робинсон выложил изображение, сравнивающее количество задержаний на недавнем ежегодном карибском карнавале Ноттинг-Хилл (423), протесте группы Palestine Action (890) и субботней акции правых, в ходе которых полиция задержала всего 25 человек. Он заявил, что, несмотря на небольшое количество инцидентов, традиционные СМИ хотят очернить именно акцию правых. Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и британский "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.
