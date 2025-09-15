https://ria.ru/20250915/lihachev-2042028534.html
ВСУ ежедневно атакуют Запорожскую АЭС, заявил Лихачев
ВСУ ежедневно атакуют Запорожскую АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 15.09.2025
ВСУ ежедневно атакуют Запорожскую АЭС, заявил Лихачев
Киевский режим практически ежедневно атакует Запорожскую АЭС, безрассудные действия украинских вооруженных формирований - это единственный источник угроз для... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T14:09:00+03:00
2025-09-15T14:09:00+03:00
2025-09-15T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вена
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_2f961bf51c922bd7da330ce1a2ea9c69.jpg
ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Киевский режим практически ежедневно атакует Запорожскую АЭС, безрассудные действия украинских вооруженных формирований - это единственный источник угроз для ЗАЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Хочу подчеркнуть: с каждым днем становится все более и более очевидным, что реальным источником угрозы для станции и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру Запорожской атомной электростанции и города-спутника Энергодар", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
https://ria.ru/20250912/zaes-2041557964.html
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_496:0:3225:2047_1920x0_80_0_0_0d6fa4c44775834377aadc4ec1c95b81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вена, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Специальная военная операция на Украине, Вена, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
ВСУ ежедневно атакуют Запорожскую АЭС, заявил Лихачев
Лихачев назвал безрассудные действия ВСУ единственным источником угроз для ЗАЭС