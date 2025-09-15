Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ежедневно атакуют Запорожскую АЭС, заявил Лихачев
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 15.09.2025
ВСУ ежедневно атакуют Запорожскую АЭС, заявил Лихачев
Киевский режим практически ежедневно атакует Запорожскую АЭС, безрассудные действия украинских вооруженных формирований - это единственный источник угроз для... РИА Новости, 15.09.2025
ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Киевский режим практически ежедневно атакует Запорожскую АЭС, безрассудные действия украинских вооруженных формирований - это единственный источник угроз для ЗАЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Хочу подчеркнуть: с каждым днем становится все более и более очевидным, что реальным источником угрозы для станции и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру Запорожской атомной электростанции и города-спутника Энергодар", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
ВСУ ежедневно атакуют Запорожскую АЭС, заявил Лихачев

Лихачев назвал безрассудные действия ВСУ единственным источником угроз для ЗАЭС

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Киевский режим практически ежедневно атакует Запорожскую АЭС, безрассудные действия украинских вооруженных формирований - это единственный источник угроз для ЗАЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Хочу подчеркнуть: с каждым днем становится все более и более очевидным, что реальным источником угрозы для станции и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру Запорожской атомной электростанции и города-спутника Энергодар", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
На ЗАЭС оценили ущерб от ударов дронов по учебному центру
12 сентября, 20:32
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
