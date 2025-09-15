https://ria.ru/20250915/lihachev-2042028534.html

ВСУ ежедневно атакуют Запорожскую АЭС, заявил Лихачев

2025-09-15T14:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

вена

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Киевский режим практически ежедневно атакует Запорожскую АЭС, безрассудные действия украинских вооруженных формирований - это единственный источник угроз для ЗАЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Хочу подчеркнуть: с каждым днем становится все более и более очевидным, что реальным источником угрозы для станции и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру Запорожской атомной электростанции и города-спутника Энергодар", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

2025

