22:43 15.09.2025
александр мясников (врач)
здоровье - общество
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал физическую активность главным способом продления жизни."Вот это чудо-средство от всех болезней. Это физические нагрузки. &lt;…&gt; В очень многих опросниках человеку предлагают выбрать что-то одно, что продлевает жизнь: медицина, диета, ограничение калорий, лекарства и т.д. Вот из всего этого списка что-то одно. И правильным ответом будет физическая активность", — сказал он.Мясников добавил, что физическая неактивность по уровню смертности стоит на третьем месте, провоцируя развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.Самым лучшим способом улучшить свое самочувствие является ходьба, даже подъем и спуск по лестнице вместо поездки на лифте способны укрепить здоровье, заключил врач.
александр мясников (врач), здоровье - общество
Александр Мясников (врач), Здоровье - Общество
Мясников назвал "лекарство", продлевающее жизнь

Врач Александр Мясников назвал движение главным фактором долголетия

CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом АрбатеАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом Арбате
Александр Мясников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал физическую активность главным способом продления жизни.

"Вот это чудо-средство от всех болезней. Это физические нагрузки. <…> В очень многих опросниках человеку предлагают выбрать что-то одно, что продлевает жизнь: медицина, диета, ограничение калорий, лекарства и т.д. Вот из всего этого списка что-то одно. И правильным ответом будет физическая активность", — сказал он.

Мясников добавил, что физическая неактивность по уровню смертности стоит на третьем месте, провоцируя развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Самым лучшим способом улучшить свое самочувствие является ходьба, даже подъем и спуск по лестнице вместо поездки на лифте способны укрепить здоровье, заключил врач.
