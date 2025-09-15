https://ria.ru/20250915/lekarstvo-2042117393.html

Мясников назвал "лекарство", продлевающее жизнь

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал физическую активность главным способом продления жизни."Вот это чудо-средство от всех

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал физическую активность главным способом продления жизни."Вот это чудо-средство от всех болезней. Это физические нагрузки. <…> В очень многих опросниках человеку предлагают выбрать что-то одно, что продлевает жизнь: медицина, диета, ограничение калорий, лекарства и т.д. Вот из всего этого списка что-то одно. И правильным ответом будет физическая активность", — сказал он.Мясников добавил, что физическая неактивность по уровню смертности стоит на третьем месте, провоцируя развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.Самым лучшим способом улучшить свое самочувствие является ходьба, даже подъем и спуск по лестнице вместо поездки на лифте способны укрепить здоровье, заключил врач.

