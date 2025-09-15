Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн раскритиковал подрядчика за нарушение сроков ремонта в Курске - РИА Новости, 15.09.2025
15:17 15.09.2025 (обновлено: 15:57 15.09.2025)
Хинштейн раскритиковал подрядчика за нарушение сроков ремонта в Курске
Хинштейн раскритиковал подрядчика за нарушение сроков ремонта в Курске - РИА Новости, 15.09.2025
Хинштейн раскритиковал подрядчика за нарушение сроков ремонта в Курске
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал курского подрядчика за просроченные сроки ремонта площади и пообещал, что тот будет работать... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:17:00+03:00
2025-09-15T15:57:00+03:00
курская область
россия
александр хинштейн
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042049024_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b82fba51570f1a02b0eb95a58ae632a.jpg
КУРСК, 15 сен – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал курского подрядчика за просроченные сроки ремонта площади и пообещал, что тот будет работать бесплатно с "трехразовым питанием", если не ускорит работу. Пятнадцатого сентября в ходе заседания правительства Курской области врио зампредседателя правительства региона Оксана Крутько сообщила, что выполняющий ремонт в районной школе подрядчик Роман Сергеев опаздывает с выполнением работ. По ее словам, существуют серьезные риски по не вводу в эксплуатацию учебного заведения в текущем году, а темпы работы подрядчик не ускорил. Уточнялось, что он также затягивает сроки работ на площади "Куряночка" в Курске. "Что касается "Спецрегионгаранта" и гражданина Сергеева, то у меня всё больше возникает предчувствие, что ему самому предстоит заниматься работами, подобными тем, что происходят у Куряночки, но бесплатно. Роман Геннадьевич, вы не просто с огнём играете, я вам ответственно говорю, для вас лично всё это закончится очень плохо. Вы будете работать бесплатно, за еду. Три раза в день у нас там питание. Вам ваши знакомые расскажут", – заявил Хинштейн в ходе заседания правительства. Он добавил, что в адрес правоохранительных органов направлено обращение, связанное с корпорацией развития Курской области и подрядной организацией "Спецрегионгарант". "Выяснилось, что прежним врио генерального директора, гражданином Бережным, который был освобождён от занимаемой должности, как вы помните, по моему настоянию, были выданы займы юридическим лицам со ставкой 0,1% на 54 миллиона рублей. Из них упомянутый "Спецрегионгарант"... получило 52 миллиона рублей... Это решение было принято уже после моего назначения сюда (В Курскую область - ред.). Я не перестаю удивляться и поражаться чувству безнаказанности", – заявил Хинштейн. "Со своей стороны мы сделаем все для того, чтобы уголовное дело было возбуждено в рамках наших полномочий, потому что на сегодняшний день сроки возврата по договорам займов истекли... Что касается Бережного, повторяю вновь, и вообще всей этой химии, которая есть в корпорации развития, оценка соответствующая, суровая и беспристрастная, будет дана", – заявил врио губернатора. В июле врио министра имущества региона Дмитрий Савин сообщал, что полномочия врио руководителя корпорации развития Курской области Александра Бережного прекращены. Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В марте в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело заведено по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала корпорация развития Курской области, уже фигурировавшая в других делах. Позже МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждения в Курской области. Строительно-техническая экспертиза установила, что корпорация развития Курской области и другие коммерческие организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.
курская область
россия
курская область, россия, александр хинштейн, общество
Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Общество
Хинштейн раскритиковал подрядчика за нарушение сроков ремонта в Курске

Хинштейн раскритиковал подрядчика за задержку ремонта школы и площади в Курске

КУРСК, 15 сен – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал курского подрядчика за просроченные сроки ремонта площади и пообещал, что тот будет работать бесплатно с "трехразовым питанием", если не ускорит работу.
Пятнадцатого сентября в ходе заседания правительства Курской области врио зампредседателя правительства региона Оксана Крутько сообщила, что выполняющий ремонт в районной школе подрядчик Роман Сергеев опаздывает с выполнением работ. По ее словам, существуют серьезные риски по не вводу в эксплуатацию учебного заведения в текущем году, а темпы работы подрядчик не ускорил. Уточнялось, что он также затягивает сроки работ на площади "Куряночка" в Курске.
"Что касается "Спецрегионгаранта" и гражданина Сергеева, то у меня всё больше возникает предчувствие, что ему самому предстоит заниматься работами, подобными тем, что происходят у Куряночки, но бесплатно. Роман Геннадьевич, вы не просто с огнём играете, я вам ответственно говорю, для вас лично всё это закончится очень плохо. Вы будете работать бесплатно, за еду. Три раза в день у нас там питание. Вам ваши знакомые расскажут", – заявил Хинштейн в ходе заседания правительства.
Он добавил, что в адрес правоохранительных органов направлено обращение, связанное с корпорацией развития Курской области и подрядной организацией "Спецрегионгарант".
"Выяснилось, что прежним врио генерального директора, гражданином Бережным, который был освобождён от занимаемой должности, как вы помните, по моему настоянию, были выданы займы юридическим лицам со ставкой 0,1% на 54 миллиона рублей. Из них упомянутый "Спецрегионгарант"... получило 52 миллиона рублей... Это решение было принято уже после моего назначения сюда (В Курскую область - ред.). Я не перестаю удивляться и поражаться чувству безнаказанности", – заявил Хинштейн.
"Со своей стороны мы сделаем все для того, чтобы уголовное дело было возбуждено в рамках наших полномочий, потому что на сегодняшний день сроки возврата по договорам займов истекли... Что касается Бережного, повторяю вновь, и вообще всей этой химии, которая есть в корпорации развития, оценка соответствующая, суровая и беспристрастная, будет дана", – заявил врио губернатора.
В июле врио министра имущества региона Дмитрий Савин сообщал, что полномочия врио руководителя корпорации развития Курской области Александра Бережного прекращены.
Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В марте в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело заведено по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала корпорация развития Курской области, уже фигурировавшая в других делах. Позже МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждения в Курской области. Строительно-техническая экспертиза установила, что корпорация развития Курской области и другие коммерческие организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.
Курская областьРоссияАлександр ХинштейнОбщество
 
 
