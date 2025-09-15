Рейтинг@Mail.ru
Мусульман Катара поразил Коран из блокадного Ленинграда
Религия
 
13:39 15.09.2025 (обновлено: 15:13 15.09.2025)
Мусульман Катара поразил Коран из блокадного Ленинграда
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Рушан Аббясов сообщил РИА Новости, что делегация министерства по делам вакуфов Катара на выставке "Мир Корана" в Соборной мечети Москвы была поражена сохранившимся в блокадном Ленинграде священным Писанием мусульман. Выставка "Мир Корана", организованная ДУМ РФ и участием министерством вакуфов и исламских дел Катара, открылась в пятницу 12 сентября в московской Соборной мечети. "На делегацию министерства вакуфов и исламских дел Катара впечатления произвели экземпляры Корана, которые передавались из поколения в поколение в годы атеизма. Но катарских единоверцев особенно поразил Коран времен блокады Ленинграда. Тогда люди для сохранения жизней жгли все, что можно было сжечь, но священное Писание мусульмане Ленинграда не тронули. Это великий духовный подвиг, что было особо подчеркнуто делегацией Катара", - рассказал РИА Новости муфтий Аббясов. По его словам, выставка в Москве будет работать несколько дней, затем она будет представлена в Саратове, Саранске и Казани.
Мусульман Катара поразил Коран из блокадного Ленинграда

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Рушан Аббясов сообщил РИА Новости, что делегация министерства по делам вакуфов Катара на выставке "Мир Корана" в Соборной мечети Москвы была поражена сохранившимся в блокадном Ленинграде священным Писанием мусульман.
Выставка "Мир Корана", организованная ДУМ РФ и участием министерством вакуфов и исламских дел Катара, открылась в пятницу 12 сентября в московской Соборной мечети.
"На делегацию министерства вакуфов и исламских дел Катара впечатления произвели экземпляры Корана, которые передавались из поколения в поколение в годы атеизма. Но катарских единоверцев особенно поразил Коран времен блокады Ленинграда. Тогда люди для сохранения жизней жгли все, что можно было сжечь, но священное Писание мусульмане Ленинграда не тронули. Это великий духовный подвиг, что было особо подчеркнуто делегацией Катара", - рассказал РИА Новости муфтий Аббясов.
По его словам, выставка в Москве будет работать несколько дней, затем она будет представлена в Саратове, Саранске и Казани.
