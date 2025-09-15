Первая китайская компания стала резидентом ИНТЦ "Русский"
ДВФУ: первая китайская компания стала резидентом ИНТЦ "Русский"
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Первая китайская компания "ДжуДзен Пасифик Биотехнолоджи" стала резидентом инновационного научно-технологического центра "Русский", сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета.
"Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Русский" в партнерстве с крупной китайской компанией учредили своего первого резидента — им стала "ДжуДзен Пасифик Биотехнолоджи". ИНТЦ "Русский" также подписал меморандумы о сотрудничестве с рядом организаций из Китая", - говорится в сообщении.
Пекинская фармацевтическая компания "Чунгуан" и резидент ИНТЦ "Русский" "Люмина Вита" будут совместно локализовывать производство биофармацевтики, проводить клинические испытания и выводить продукцию на китайский рынок через Honghui Group.
"Мы целенаправленно создаем на острове Русском экосистему, где передовые научные разработки наших ученых и студентов встречаются с запросами реального сектора экономики и получают прямой выход на рынки стран Азии. Это стратегическая цель университета, и мы видим, что партнеры из Китая полностью разделяют наш настрой на практический результат", - отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.
Меморандум с Beijing ZhuJian Biotechnology Ltd предполагает совместные инициативы в образовании, технологиях и коммерции. Сотрудничество же с ГК "ПуЭ-Шанхай" и Административным комитетом зоны развития высоких и новых технологий города Харбина сфокусировано на создании акселерационных программ для резидентов в Китае, продвижении биотехнологических и ИКТ-решений, а также на обмене знаниями в сфере образования.
"Подписанные соглашения подтверждают высокий интерес международных партнеров к нашим резидентам. Для нас принципиально важно, что китайские компании готовы не только обмениваться опытом, но и участвовать в совместной реализации проектов. Это открывает новые перспективы для развития инновационной экосистемы и укрепляет позиции Дальнего Востока как центра технологического сотрудничества", - подчеркнула генеральный директор Фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова.
Соглашения, заключенные на пять лет, предполагают дальнейшую проработку совместных инициатив через отдельные договоры.
