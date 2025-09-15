Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 15.09.2025
Командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отстранили от руководства
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (на сумском направлении) отстранено от руководства подразделением - проводится проверка в отношении командиров из-за многочисленных жалоб, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В отношении командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады проводится проверка органами государственного бюро расследований Украины по многочисленным жалобам родственников", - сказал собеседник агентства. По его словам, "фактически весь командный состав временно отстранен от руководства, часть батальонов выведена на восполнение потерь, часть переброшена на другие участки фронта". "Оставшиеся на сумском направлении подразделения переданы в подчинение 47-й отдельной отдельной механизированной бригаде", - добавил он.
украина
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Военнослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (на сумском направлении) отстранено от руководства подразделением - проводится проверка в отношении командиров из-за многочисленных жалоб, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В отношении командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады проводится проверка органами государственного бюро расследований Украины по многочисленным жалобам родственников", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "фактически весь командный состав временно отстранен от руководства, часть батальонов выведена на восполнение потерь, часть переброшена на другие участки фронта".
"Оставшиеся на сумском направлении подразделения переданы в подчинение 47-й отдельной отдельной механизированной бригаде", - добавил он.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Украинские пленные две недели помогали бойцам в Часовом Яре
30 мая, 06:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
