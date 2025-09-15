https://ria.ru/20250915/komandovanie-2041948882.html

Командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отстранили от руководства

Командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отстранили от руководства - РИА Новости, 15.09.2025

Командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отстранили от руководства

Все командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (на сумском направлении) отстранено от руководства подразделением - проводится проверка в отношении... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (на сумском направлении) отстранено от руководства подразделением - проводится проверка в отношении командиров из-за многочисленных жалоб, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В отношении командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады проводится проверка органами государственного бюро расследований Украины по многочисленным жалобам родственников", - сказал собеседник агентства. По его словам, "фактически весь командный состав временно отстранен от руководства, часть батальонов выведена на восполнение потерь, часть переброшена на другие участки фронта". "Оставшиеся на сумском направлении подразделения переданы в подчинение 47-й отдельной отдельной механизированной бригаде", - добавил он.

украина

2025

Новости

