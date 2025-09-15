Что будет с планетой через 30 лет: прогноз климатолога
© Фото : соцсетиГрад размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области
© Фото : соцсети
Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Изменение климата Земли в 2025 году можно наблюдать практически во всех регионах планеты. И дальше может быть хуже. Что прогнозирует наука — в материале РИА Новости.
Гольфстрим не исчезнет
В современном кинематографе есть множество фильмов-катастроф про торнадо, разрушительные землетрясения, наводнения, вызванные деятельностью человека. Насколько реалистичны такие сценарии, рассказал РБК старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский.
© 20th Century Fox Film Corporation (2004)Кадр из фильма "Послезавтра"
© 20th Century Fox Film Corporation (2004)
Кадр из фильма "Послезавтра"
"В целом ученые наблюдают интенсификацию ураганов и тайфунов. Речь идет об интенсификации всей популяции этих штормов, которые в среднем становятся более сильными. При слабом изменении их общего числа растет число именно сильных ураганов и тайфунов (третьей — пятой категории). Вызвано ли это влиянием человека? Да, это следствие современного изменения климата. <...> Но в фильмах, конечно, все это показано очень утрированно", — сообщает ученый.
Вместе с тем катастрофический сценарий, связанный с остановкой Гольфстрима, эксперт считает крайне маловероятным.
© Public domainГольфстрим на карте
© Public domain
Гольфстрим на карте
Россия через 30 лет
По мнению ученого, углеводородное сырье все еще продолжит оставаться главным источником энергии на нашей планете. Есть небольшая вероятность, что к концу столетия снизится добыча нефти, но в ближайшее время структура энергетики сохранится.
К середине этого столетия глобальная температура точно поднимется на 1,5–1,7 °C относительно доиндустриального уровня — это еще примерно полградуса к сегодняшней температуре.
© AP Photo / Petros GiannakourisЖара в Греции
© AP Photo / Petros Giannakouris
Жара в Греции
Будет повышаться и уровень моря. "Самое опасное следствие изменения климата — рост уровня океана. Он сейчас растет примерно на пять миллиметров в год, то есть пять сантиметров за десять лет. В принципе, полметра прибавим, да даже может больше, потому что Гренландия тает быстро", — отмечал он в интервью Юлии Меньшовой.
Крупных пожаров в Средиземноморском регионе, Калифорнии и Австралии будет больше.
© AP Photo / Noah BergerПоследствия пожара в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Noah Berger
Последствия пожара в Лос-Анджелесе
Затронут проходящие изменения и Россию.
"В России ослабевают зимние морозы, продолжает таять вечная мерзлота, особенно заметные изменения происходят на южной границе сплошной мерзлоты. До 50% промышленных предприятий и до 70% жилых объектов, которые находятся на мерзлоте, окажутся под высоким риском к середине века: это объекты в ХМАО, ЯНАО, Красноярском крае (в том числе в Норильском районе), в Якутии, на Чукотке", — утверждает эксперт.
Все сильно изменится
Под ударом прежде всего Арктическое побережье, которое уже сейчас подвержено эрозии. Поэтому в ближайшие 30 лет, прогнозирует Чернокульский, береговая линия России изменится.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАрктический поселок Диксон на берегу Карского моря
Арктический поселок Диксон на берегу Карского моря
Кроме того, местами может устанавливаться температура как в тропических странах. Также поменяется характер осадков: ливни будут все чаще.
Последствия для экономики
Впрочем, есть и положительные стороны.
"Рост температуры в целом благоприятен для сельского хозяйства в нашей стране: увеличится продолжительность вегетационного периода, продолжит расти урожайность", — отмечает эксперт.
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области
Затронут изменения и такую отрасль, как энергетика: рост температуры приведет к снижению выработки в летний период.
В целом климат на планете постепенно меняется, поэтому человечеству надо будет адаптироваться к изменениям.