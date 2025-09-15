Рейтинг@Mail.ru
Что будет с планетой через 30 лет: прогноз климатолога
19:14 15.09.2025
Что будет с планетой через 30 лет: прогноз климатолога
Что будет с планетой через 30 лет: прогноз климатолога
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Изменение климата Земли в 2025 году можно наблюдать практически во всех регионах планеты. И дальше может быть хуже. Что прогнозирует наука — в материале РИА Новости.Гольфстрим не исчезнетВ современном кинематографе есть множество фильмов-катастроф про торнадо, разрушительные землетрясения, наводнения, вызванные деятельностью человека. Насколько реалистичны такие сценарии, рассказал РБК старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский."В целом ученые наблюдают интенсификацию ураганов и тайфунов. Речь идет об интенсификации всей популяции этих штормов, которые в среднем становятся более сильными. При слабом изменении их общего числа растет число именно сильных ураганов и тайфунов (третьей — пятой категории). Вызвано ли это влиянием человека? Да, это следствие современного изменения климата. &lt;...&gt; Но в фильмах, конечно, все это показано очень утрированно", — сообщает ученый.Вместе с тем катастрофический сценарий, связанный с остановкой Гольфстрима, эксперт считает крайне маловероятным.Россия через 30 летПо мнению ученого, углеводородное сырье все еще продолжит оставаться главным источником энергии на нашей планете. Есть небольшая вероятность, что к концу столетия снизится добыча нефти, но в ближайшее время структура энергетики сохранится.К середине этого столетия глобальная температура точно поднимется на 1,5–1,7 °C относительно доиндустриального уровня — это еще примерно полградуса к сегодняшней температуре.Будет повышаться и уровень моря. "Самое опасное следствие изменения климата — рост уровня океана. Он сейчас растет примерно на пять миллиметров в год, то есть пять сантиметров за десять лет. В принципе, полметра прибавим, да даже может больше, потому что Гренландия тает быстро", — отмечал он в интервью Юлии Меньшовой.Крупных пожаров в Средиземноморском регионе, Калифорнии и Австралии будет больше.Затронут проходящие изменения и Россию."В России ослабевают зимние морозы, продолжает таять вечная мерзлота, особенно заметные изменения происходят на южной границе сплошной мерзлоты. До 50% промышленных предприятий и до 70% жилых объектов, которые находятся на мерзлоте, окажутся под высоким риском к середине века: это объекты в ХМАО, ЯНАО, Красноярском крае (в том числе в Норильском районе), в Якутии, на Чукотке", — утверждает эксперт.Все сильно изменитсяПод ударом прежде всего Арктическое побережье, которое уже сейчас подвержено эрозии. Поэтому в ближайшие 30 лет, прогнозирует Чернокульский, береговая линия России изменится.Кроме того, местами может устанавливаться температура как в тропических странах. Также поменяется характер осадков: ливни будут все чаще.Последствия для экономикиВпрочем, есть и положительные стороны."Рост температуры в целом благоприятен для сельского хозяйства в нашей стране: увеличится продолжительность вегетационного периода, продолжит расти урожайность", — отмечает эксперт.Затронут изменения и такую отрасль, как энергетика: рост температуры приведет к снижению выработки в летний период.В целом климат на планете постепенно меняется, поэтому человечеству надо будет адаптироваться к изменениям.
Что будет с планетой через 30 лет: прогноз климатолога

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Изменение климата Земли в 2025 году можно наблюдать практически во всех регионах планеты. И дальше может быть хуже. Что прогнозирует наука — в материале РИА Новости.

Гольфстрим не исчезнет

В современном кинематографе есть множество фильмов-катастроф про торнадо, разрушительные землетрясения, наводнения, вызванные деятельностью человека. Насколько реалистичны такие сценарии, рассказал РБК старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский.
"В целом ученые наблюдают интенсификацию ураганов и тайфунов. Речь идет об интенсификации всей популяции этих штормов, которые в среднем становятся более сильными. При слабом изменении их общего числа растет число именно сильных ураганов и тайфунов (третьей — пятой категории). Вызвано ли это влиянием человека? Да, это следствие современного изменения климата. <...> Но в фильмах, конечно, все это показано очень утрированно", — сообщает ученый.
Вместе с тем катастрофический сценарий, связанный с остановкой Гольфстрима, эксперт считает крайне маловероятным.
Россия через 30 лет

По мнению ученого, углеводородное сырье все еще продолжит оставаться главным источником энергии на нашей планете. Есть небольшая вероятность, что к концу столетия снизится добыча нефти, но в ближайшее время структура энергетики сохранится.
К середине этого столетия глобальная температура точно поднимется на 1,5–1,7 °C относительно доиндустриального уровня — это еще примерно полградуса к сегодняшней температуре.
Будет повышаться и уровень моря. "Самое опасное следствие изменения климата — рост уровня океана. Он сейчас растет примерно на пять миллиметров в год, то есть пять сантиметров за десять лет. В принципе, полметра прибавим, да даже может больше, потому что Гренландия тает быстро", — отмечал он в интервью Юлии Меньшовой.
Крупных пожаров в Средиземноморском регионе, Калифорнии и Австралии будет больше.
Затронут проходящие изменения и Россию.
"В России ослабевают зимние морозы, продолжает таять вечная мерзлота, особенно заметные изменения происходят на южной границе сплошной мерзлоты. До 50% промышленных предприятий и до 70% жилых объектов, которые находятся на мерзлоте, окажутся под высоким риском к середине века: это объекты в ХМАО, ЯНАО, Красноярском крае (в том числе в Норильском районе), в Якутии, на Чукотке", — утверждает эксперт.

Все сильно изменится

Под ударом прежде всего Арктическое побережье, которое уже сейчас подвержено эрозии. Поэтому в ближайшие 30 лет, прогнозирует Чернокульский, береговая линия России изменится.
Кроме того, местами может устанавливаться температура как в тропических странах. Также поменяется характер осадков: ливни будут все чаще.

Последствия для экономики

Впрочем, есть и положительные стороны.
"Рост температуры в целом благоприятен для сельского хозяйства в нашей стране: увеличится продолжительность вегетационного периода, продолжит расти урожайность", — отмечает эксперт.
Затронут изменения и такую отрасль, как энергетика: рост температуры приведет к снижению выработки в летний период.
В целом климат на планете постепенно меняется, поэтому человечеству надо будет адаптироваться к изменениям.
 
 
 
