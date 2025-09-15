https://ria.ru/20250915/kiev-2042033300.html
В Киеве заявили, что могут предоставлять Западу беспилотники
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Киев может потенциально предоставлять своим союзникам высококачественные беспилотники, а также данные, полученные с помощью дронов, в обмен на западную помощь в сфере безопасности, заявил первый вице-премьер Украины Михаил Федоров, также занимающий пост министра цифровой информации. "Это геополитическая карта, ... (Владимир Зеленский - ред.) рассмотрит, как ее использовать. Это было бы большой помощью для наших союзников, и именно такие отношения нужно выстраивать с ними. Мы предоставляем высококачественные беспилотники, превосходные данные и нашу экспертизу, а взамен получаем дополнительную помощь в сфере безопасности", - заявил он в интервью телеканалу CNN. В июле Зеленский заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом "мегасделку", в рамках которой США могли бы покупать украинские дроны в обмен на разрешение Киеву закупать оружие у Америки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
