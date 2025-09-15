https://ria.ru/20250915/kiev-2042033300.html

В Киеве заявили, что могут предоставлять Западу беспилотники

В Киеве заявили, что могут предоставлять Западу беспилотники - РИА Новости, 15.09.2025

В Киеве заявили, что могут предоставлять Западу беспилотники

Киев может потенциально предоставлять своим союзникам высококачественные беспилотники, а также данные, полученные с помощью дронов, в обмен на западную помощь в РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T14:44:00+03:00

2025-09-15T14:44:00+03:00

2025-09-15T14:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир зеленский

михаил федоров

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Киев может потенциально предоставлять своим союзникам высококачественные беспилотники, а также данные, полученные с помощью дронов, в обмен на западную помощь в сфере безопасности, заявил первый вице-премьер Украины Михаил Федоров, также занимающий пост министра цифровой информации. "Это геополитическая карта, ... (Владимир Зеленский - ред.) рассмотрит, как ее использовать. Это было бы большой помощью для наших союзников, и именно такие отношения нужно выстраивать с ними. Мы предоставляем высококачественные беспилотники, превосходные данные и нашу экспертизу, а взамен получаем дополнительную помощь в сфере безопасности", - заявил он в интервью телеканалу CNN. В июле Зеленский заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом "мегасделку", в рамках которой США могли бы покупать украинские дроны в обмен на разрешение Киеву закупать оружие у Америки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250609/zakharova-2021748190.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил федоров, дональд трамп, нато