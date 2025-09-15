https://ria.ru/20250915/khabirov-2042053880.html

Хабиров рассказал о попытке рейдерского захвата "Башкиравтодора"

УФА, 15 сен – РИА Новости. Власти Башкирии совместно с правоохранителями предотвратили рейдерский захват госкомпании "Башкиравтодор", которая из-за судебных разбирательств упустила летний сезон дорожных работ и задолжала своим сотрудникам зарплату, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики. Глава региона рассказал, что государственная компания "Башкиравтодор" в прошлом году была в сложном состоянии, имелись долги. После того, как власти Башкирии приняли ряд действий, к середине лета предприятие заработало, начало выходить на реальную операционную прибыль и сформировался кредитный портфель в несколько десятков миллиардов рублей. "Но была осуществлена попытка рейдерского захвата. Мы во всем разобрались, и самое главное, мы отбили попытку рейдерского захвата. Спасибо прокуратуре, она заняла принципиальную позицию, и управлению ФСБ РФ по республике Башкортостан. Суть была такая, несмотря на все наши усилия предприятие вывести, решением нашего башкирского арбитражного суда было введено конкурсное производство. Я не комментирую решение судов, но это было возмутительнейшее решение. Это немедленная остановка предприятия и распродажа активов, увольнение 5 тысяч человек", - рассказал Хабиров. По его словам, в этот момент производственная деятельность предприятия была остановлена на 2 месяца. "Там есть сейчас долги по зарплате, мы все поэтапно вернем, разумеется. Но самый полезный, эффективный период для выполнения дорожных работ мы пропустили. Сейчас важно, чтобы предприятие спокойно выдохнуло, и работать. Никаким чертям мы его не отдадим. Минтрансу, аппарату правительства - спасибо, грамотно отработали. Жизнь конкурентная, все борются за какие-то блага", - добавил глава Башкирии. Акционерное общество "Башкиравтодор" - ведущее предприятие в дорожной отрасли Башкирии, принадлежит республике.

