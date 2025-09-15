https://ria.ru/20250915/khabirov-2042053880.html
Хабиров рассказал о попытке рейдерского захвата "Башкиравтодора"
Хабиров рассказал о попытке рейдерского захвата "Башкиравтодора" - РИА Новости, 15.09.2025
Хабиров рассказал о попытке рейдерского захвата "Башкиравтодора"
Власти Башкирии совместно с правоохранителями предотвратили рейдерский захват госкомпании "Башкиравтодор", которая из-за судебных разбирательств упустила летний РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:16:00+03:00
2025-09-15T16:16:00+03:00
2025-09-15T16:16:00+03:00
россия
республика башкортостан
радий хабиров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878401138_0:261:3175:2047_1920x0_80_0_0_0b461c80acf66543e10947c96ef2321c.jpg
УФА, 15 сен – РИА Новости. Власти Башкирии совместно с правоохранителями предотвратили рейдерский захват госкомпании "Башкиравтодор", которая из-за судебных разбирательств упустила летний сезон дорожных работ и задолжала своим сотрудникам зарплату, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики. Глава региона рассказал, что государственная компания "Башкиравтодор" в прошлом году была в сложном состоянии, имелись долги. После того, как власти Башкирии приняли ряд действий, к середине лета предприятие заработало, начало выходить на реальную операционную прибыль и сформировался кредитный портфель в несколько десятков миллиардов рублей. "Но была осуществлена попытка рейдерского захвата. Мы во всем разобрались, и самое главное, мы отбили попытку рейдерского захвата. Спасибо прокуратуре, она заняла принципиальную позицию, и управлению ФСБ РФ по республике Башкортостан. Суть была такая, несмотря на все наши усилия предприятие вывести, решением нашего башкирского арбитражного суда было введено конкурсное производство. Я не комментирую решение судов, но это было возмутительнейшее решение. Это немедленная остановка предприятия и распродажа активов, увольнение 5 тысяч человек", - рассказал Хабиров. По его словам, в этот момент производственная деятельность предприятия была остановлена на 2 месяца. "Там есть сейчас долги по зарплате, мы все поэтапно вернем, разумеется. Но самый полезный, эффективный период для выполнения дорожных работ мы пропустили. Сейчас важно, чтобы предприятие спокойно выдохнуло, и работать. Никаким чертям мы его не отдадим. Минтрансу, аппарату правительства - спасибо, грамотно отработали. Жизнь конкурентная, все борются за какие-то блага", - добавил глава Башкирии. Акционерное общество "Башкиравтодор" - ведущее предприятие в дорожной отрасли Башкирии, принадлежит республике.
https://ria.ru/20250516/sledstvie-2017248766.html
https://ria.ru/20250828/sud-2038122339.html
россия
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878401138_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_e20e0af97f9d1070980d29fadb90bcd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика башкортостан, радий хабиров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Республика Башкортостан, Радий Хабиров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Хабиров рассказал о попытке рейдерского захвата "Башкиравтодора"
Хабиров: силовики предотвратили рейдерский захват госкомпании "Башкиравтодор"
УФА, 15 сен – РИА Новости. Власти Башкирии совместно с правоохранителями предотвратили рейдерский захват госкомпании "Башкиравтодор", которая из-за судебных разбирательств упустила летний сезон дорожных работ и задолжала своим сотрудникам зарплату, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики.
Глава региона рассказал, что государственная компания "Башкиравтодор" в прошлом году была в сложном состоянии, имелись долги. После того, как власти Башкирии приняли ряд действий, к середине лета предприятие заработало, начало выходить на реальную операционную прибыль и сформировался кредитный портфель в несколько десятков миллиардов рублей.
"Но была осуществлена попытка рейдерского захвата. Мы во всем разобрались, и самое главное, мы отбили попытку рейдерского захвата. Спасибо прокуратуре, она заняла принципиальную позицию, и управлению ФСБ РФ
по республике Башкортостан
. Суть была такая, несмотря на все наши усилия предприятие вывести, решением нашего башкирского арбитражного суда было введено конкурсное производство. Я не комментирую решение судов, но это было возмутительнейшее решение. Это немедленная остановка предприятия и распродажа активов, увольнение 5 тысяч человек", - рассказал Хабиров
.
По его словам, в этот момент производственная деятельность предприятия была остановлена на 2 месяца.
"Там есть сейчас долги по зарплате, мы все поэтапно вернем, разумеется. Но самый полезный, эффективный период для выполнения дорожных работ мы пропустили. Сейчас важно, чтобы предприятие спокойно выдохнуло, и работать. Никаким чертям мы его не отдадим. Минтрансу, аппарату правительства - спасибо, грамотно отработали. Жизнь конкурентная, все борются за какие-то блага", - добавил глава Башкирии.
Акционерное общество "Башкиравтодор" - ведущее предприятие в дорожной отрасли Башкирии, принадлежит республике.